Espejismos del siglo XXI

31 de Enero de 2017

Es muy común que en esta época que vivimos los seres humanos, dentro del mundo “globalizado”, se presenten movimientos sociales en el interior de los países que buscan enfrentar a aquellos “trasnochados”, que creen que construyendo muros van a resolver sus problemas internos y que “aislándose” del resto de la humanidad van a “construir” la grandeza de su pueblo. Nada más alejado de la realidad.

Pero también se observan fenómenos sociales en los que se llama a la “unidad” frente a ataques del exterior para “construir” columnas de humo que distraigan la atención de los verdaderos problemas de desunión en el interior de esos pueblos. Y es que se pretende conseguir de “la noche a la mañana” aquello que no sólo no se ha buscado edificar, sino que lo poco que quedaba de “cohesión” social se fue destruyendo a propósito, bajo el viejo lema romano de “divide y vencerás”. O ¿cómo entender lo que ha sucedido en el país en las últimas décadas con la corrupción que alcanza a todos los niveles de la población y la política? ¿Y dónde queda la violencia que se ha apoderado de vastas regiones del territorio nacional, producto del narcotráfico y la descomposición de amplios estratos de la sociedad? ¿Permitir eso e incluso coludirse con las mafias no es una manera de dividir a la sociedad y generar una situación de caos, como lo han vivido varios estados del país en los últimos años?

Por supuesto que hoy, el vendaval que nos viene del norte nos sacude hasta la raíz y los llamados a formar un solo frente como sociedad poco efecto tienen ante los desafíos que ya “tocan a la puerta”, producto del cambio político que vive EU. No es que no sea buena la unidad en tiempos difíciles. Lo cuestionable es por qué desde hace años no se ha buscado la “verdadera unidad” para sacudirnos tanto abuso y corrupción de algunos gobernantes que han saqueado los recursos públicos. Es evidente lo que ya muchos han dicho hasta el cansancio: el enemigo no está en el exterior, lo tenemos en casa.

Y hoy pareciera que los llamados a la unión de todos son solamente útiles para resolver los retos del futuro inmediato por los cambios externos. Si realmente hubiera unidad por razones domésticas, otro “gallo nos cantaría” y sería más fácil para los gobernantes defender, incluso, la soberanía del país. Pero tal como están hoy las cosas en México, con tanta molestia social que algunos llaman “malhumor”, difícilmente el agresor extranjero se frenará ante la debilidad del contrincante y aprovechará precisamente su agotamiento para doblegarlo fácilmente. La historia así nos lo ha demostrado.

Es por ello que de esta experiencia reciente tendremos que obtener lecciones que nos hagan despertar de la “zona de confort” en que caímos desde hace tiempo y buscar realmente la unidad, pero desde la perspectiva de nuestros viejos problemas internos y encontrar nuevos caminos que por fin establezcan soluciones de largo plazo a lo que venimos “arrastrando” en décadas. Solamente así, la pretendida unidad que se busca en estos tiempos tendría efectos positivos.

Reconocer que el mundo cambió ya es un primer paso para comenzar a “movernos”. Pero ahora hay que dar los pasos necesarios para implementar las soluciones porque el destino ya nos alcanzó y amenaza con “devorarnos”. No es Donald Trump, somos nosotros los que provocamos estar parados en donde hoy nos encontramos.