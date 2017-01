“Dame el nombre exacto de las cosas”

He estado afuera del jardín de las rosas de la casa de Margarita Michelena. Era en esquina y no sé por qué la luz se extiende como si estuviera en la montaña, sin nada alrededor. Ha de ser una repetición de mis sueños consuetudinarios en los que la soledad es el escenario. Como han transcurrido una o dos semanas y conociéndome, temo que desaparezca la escena y me obligo a escribirla a pesar de mis muchos males tontos que me aquejan sin misericordia. Es que no es posible pasarse la vida dormida habiendo tantas cosas que hacer...