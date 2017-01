Hollywood se rinde un homenaje

25 de Enero de 2017

Ayer se anunciaron las nominaciones al Oscar que entregará la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en su ceremonia número 89, a celebrarse el 26 de febrero en Los Ángeles.

No sorprende el dominio de La La Land, de Damien Chazelle, que juntó 14 nominaciones, equiparándose con grandes nominadas como Ben Hur, Titanic, All about Eve o La malvada y Lo que el viento se llevó. Un musical del que hablé en este espacio la semana pasada, sobrevalorado, aunque con valores innegables, pero que distan de hacerla la mejor película del año según los académicos, que seguro la distinguirán con ese y otros premios.

Como dije en aquella columna, periódicamente Hollywood honra un género que, junto con el western, son norteamericanos y hollywoodenses por excelencia: la comedia musical. Recientemente fue nominada Los Miserables, y la lista es larga: Chicago, Across the Universe, Cabaret, La novicia rebelde, West Side Story, etcétera. Pero, ¿La La Land está a la altura?

Ha causado furor en donde se presenta. El público y cierto sector de la crítica han coincidido. Que si es una película perfecta y redonda, que “rescata” a los soñadores, que es una gran historia de amor. Personalmente, creo que no es para tanto, está bien hecha, la producción es impecable, los números de canto y baile están bien filmados —sobre todo el primero—, tiene ritmo, un buen score, pero la historia no es original, Hollywood la ha contado decenas de veces. Los actores hacen su mejor esfuerzo para cantar y bailar. Él, Ryan Gosling, se queda muy corto; ella, Emma Stone, se roba la película.

La La Land es blanca desde el punto de vista racial, los negros son los miembros del grupo de jazz, a la vieja usanza de las películas de los 30 y 40. También su contenido es blanco: no ofende a nadie, no hay escenas sexuales ni violencia ni palabras altisonantes, se canta y se baila, es políticamente correcta. Cumple con todos los requisitos para que Hollywood se haga un “autohomenaje”, y de paso se premie. Tiene todo para convertirse en un musical de Broadway. Entretenimiento puro, punto.

En una aguda y ya muy prolongada crisis de creatividad, la “Meca del Cine” ha fincado su rentabilidad de los últimos años en refritos, segundas partes, sagas y superhéroes. Miles de millones de dólares entran a las arcas de los grandes estudios a partir de producciones en su mayoría mediocres.

A pesar de ser 2016 un año raquítico en la producción hollywoodense, hay grandes olvidados de este que año que junto con la fuerte tendencia para impulsar La La Land hacen que estas nominaciones muestren un marcado desequilibrio que contrasta con años anteriores, en que todos quedaban premiados. Dónde están Amy Adams y su trabajo excepcional en La llegada y Animales nocturnos, Clint Eastwood por Sully, Martin Scorsese por Silence, el score inquietante y vanguardista de Jóhann Jóhannsson para La llegada.

Seguramente sin sorpresas, éste será otro año para el musical hollywoodense.