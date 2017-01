Elemental, mis queridos lectores

30 de Enero de 2017

Por Duncan Taylor

El diccionario define la palabra creatividad como la capacidad de generar nuevas asociaciones entre ideas y conceptos. El sistema educativo británico se caracteriza por incentivar en cada estudiante la pasión por la innovación y la creatividad. Basta mencionar a David Bowie en el ámbito musical; sir Jonathan Ive, quien diseñó la iMac y el iPhone; sir Frank Whittle, quien inventó el motor a reacción, o Mary Quant, creadora de la minifalda. Es la razón por la cual las industrias creativas son tan importantes en la economía británica.

En 1990, el productor británico Franc Roddam desarrolló un formato televisivo de competencia culinaria que ha dado la vuelta al mundo. Por supuesto, estoy hablando de MasterChef. 2016 no sólo fue el año en el que MasterChef MX cautivó a las audiencias mexicanas con el talento de Alana y el carisma de Bertha: MasterChef UK mostró al público de mi país la riqueza de la comida mexicana al grabar un episodio en la Ciudad de México.

MasterChef es uno de los formatos británicos que han hecho historia en la industria de la televisión. Programas como Doctor Who, Sherlock, House of Cards, The Office, Downton Abbey y The Crown, todos originalmente conceptos británicos, tienen seguidores en todo el mundo. Mi país ha creado formatos y contenidos codiciados por compradores internacionalmente, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores de formatos de TV y cine y generando anualmente 19.8 billones de libras.

En Reino Unido, las industrias creativas aportan 6% al Producto Interno Bruto, generando empleos para 2.5 millones de personas y, por su parte, México es líder en industrias creativas en América Latina. Hay un sinfín de empresas en ambos países dentro de este rubro que tienen productos extraordinarios y que ahora tienen la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia. Por ejemplo, hace unos días, TV Azteca abrió sus puertas a un grupo de productoras de Reino Unido como BBC Worldwide, K7 Media, Small World IFT, Visible Ink, Mallinson Sadler Productions, Fremantle y la Asociación Británica de Productores para Cine y Televisión, con la finalidad de presentar sus contenidos.

Reino Unido y México también comparten una enorme pasión por la industria cinematográfica. Personajes británicos como James Bond, Harry Potter o Bridget Jones se han convertido en iconos internacionales. Por otro lado, el talento de directores y fotógrafos mexicanos como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Rodrigo Prieto sigue cosechando éxitos, mientras que cintas como Lupe bajo el sol de Rodrigo Reyes y La región salvaje de Amat Escalante se exhibieron en el London Film Festival.

México es el cuarto país con la mayor cantidad de salas de cine en el mundo y este año llegarán a sus pantallas cintas como T2: Trainspotting, Beauty and the Beast y King Arthur: Legend of the Sword, filmadas en Reino Unido y protagonizadas por actores como Ewan McGregor, Emma Watson y Charlie Hunnam. Además, turistas de todo el mundo viajan a Reino Unido para conocer las locaciones de sus series y películas favoritas, como Game of Thrones o Star Wars.

La música es otro de los elementos que une a ambos países. Reino Unido es uno de los dos principales exportadores de música: uno de cada siete álbumes que se venden en el mundo es de un músico británico. Este 2017 México recibirá a grandes figuras como Sting, Rod Stewart y Ed Sheeran y el talento mexicano brillará en mi país gracias a figuras como Julieta Venegas, Nortec Collective y Jesse & Joy.

Estoy seguro de que día con día se incrementará el número de talentos británicos que encuentran en México un foro abierto, así como los espacios para que en mi país la industria creativa mexicana siga exhibiendo su gran potencial.

Embajador del Reino Unido en México.