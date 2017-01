Assassin’s Creed

31 de Enero de 2017

Basada en el famoso videojuego en el que el sal- to de fe es crucial, llega esta propuesta que mez- cla el pasado y el presente. Gracias a una técnica revolucionaria, en la que los recuerdos genéticos son primordiales, Callum Lynch, un hombre pe ligroso revive las aventuras de Aguilar, un antepasado del siglo XV.

En medio de saltos en el tiempo, se descu- bre la descendencia de una organización secreta denominada Asesinos, que emprende una cruzada contra los templarios, la finalidad es obtener el fruto del edén, así como la redención de la humanidad.

La cinta tiene ideas poderosas como la memoria genética y el orden mundial contra la anarquía: sin embargo, todo se hace demasiado rebuscado, el vocabulario y los flashbacks resultan un tanto cansinos. Después de haber adaptado a Shakespeare, Kurzel, el director, se lo toma demasiado en serio, quiere profundizar más de la cuenta, diluyendo el interés en el que ni siquiera la acción logra contrarrestar el tedio obtenido. La película luce dispareja entre la acción y sus diálogos.

Con un reparto multinacional, multinutrido y multigalardonado, la cinta no logra despegar, todos lucen en medio de la nada, pareciera que ni ellos entienden la terminología empleada. La adaptación cinematográ ca no logra quedar bien con los fans de la saga de videojuegos ni con aquellos que no sean seguidores o tengan conocimiento del juego en cuestión. Hay motivaciones del personaje; sin embargo, su desarrollo es arrítmico, consiguiendo asesinar el interés colectivo.

—Adrián Ruiz—

DIRIGE

Justin Kurzel.



ACTÚAN