12 de Enero de 2017

Los amantes de la música y los musicales encontrarán en esta cinta animada la opción perfecta de entretenimiento, pero no es la que todos quisieran ver, ya que por momentos la trama se torna aburrida.

Sing: ¡Ven y canta!, que en nuestro país y en el resto de América Latina contó con las voces de Benny Ibarra, las hermanas Hanna y Ashley, de Ha*Ash, el conductor Roger González y la actriz argentina María Eugenia La China Suárez, sigue las aventuras de Buster Moon, un koala que heredó un teatro tras la muerte de su padre y que para reactivarlo idea un musical en el que participan personajes ordinarios —encarnados por animales— con talentos extraordinarios. Todo parece ir conforme a lo planeado, pero se sale de control y Buster Moon tendrá que empezar de nuevo con la ayuda de sus seres cercanos.

El inicio del filme engancha gracias al carisma de los personajes, pero la historia se hace tediosa, predecible y con escenas aburridas. La historia de Buster Moon queda diluida con las del resto de los personajes, que a la vez no cuentan con la fuerza ni la cohesión necesarias para un relato coral sólido.

Eso sí, algunos de los temas que aparecen durante el filme, como Shake It Off, de Taylor Swift; Hallelujah, de Leonard Cohen; Call Me Maybe, de Carlie Rae Jepsen, o Don’t You Worry’Bout a Thing, de Stevie Wonder, conectan con la audiencia y aligeran las historias, pero no es suficiente para hacer de éste un filme memorable. Bajo la dirección de Christophe Lourdelet y Garth Jennings, Sing: ¡Ven y canta! se queda en la superficie. Con el tráiler es más que suficiente.

—Lucero Calderón—

DIRIGEN

Garth Jennings.

Christophe Lourdelet.



VOCES