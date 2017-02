01 de Febrero de 2017

Además de amenazar a las grandes corporaciones empresariales para que inviertan en su país, ahora enderezó sus baterías en contra de los medios escritos y electrónicos de comunicación, pues su innovador estilo de publicar sus mensajes y decisiones de política pública por Twitter es analizado por editorialistas, columnistas, articulistas y no soporta la menor de las críticas a su megalómana persona. Su estratega en comunicación de la Casa Blanca, Stephen Bannon, expresó que “los medios de comunicación son el partido de oposición y deben sentirse avergonzados, humillados, mantener la boca cerrada y simplemente escuchar por un rato”, vaya nivel de intolerancia, estos señores olvidan que tienen la Estatua de la Libertad en Nueva York como símbolo de los Derechos Humanos de toda la gente, y que estos son intrínsecos, inalienables e inherentes a todas las personas y sus actividades cotidianas.

¿Conocerán el presidente Trump y su equipo de empleados ricos que la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, firmada en París, y que las constituciones de los sistemas democráticos del mundo también lo señalan? Incluido el suyo, con una incipiente democracia que lo llevó al poder, pues su adversaria, Hillary Clinton, obtuvo más de dos millones de votos que Trump. ¿Sabrán que esta declaración es consecuencia de la Carta de San Francisco de 1945 y que, como todos los Pactos Internacionales (tratados), obliga a los estados firmantes a cumplirlos, empezando por sus titulares? Ya las primeras planas de los principales diarios de Estados Unidos y del mundo se han encargado del tema, reprobando las actitudes mesiánicas de su Presidente y de sus operadores de comunicación. Los alcaldes de las principales ciudades anunciaron que no acatarán su instrucción de deportar indocumentados, aun con la amenaza de no recibir fondos federales. Es un hecho que el señor Trump seguirá fincando sus estrategias políticas y comerciales mediante amenazas, ya lo hizo con México, cuyo déficit comercial fue en 2016 de 60 mil millones de dólares; sin embargo, sus saldos negativos son mayores con China, Alemania y Japón, naciones a las que formalmente no les ha declarado la guerra económica.

Con China el desbalance es por 330 mil millones de dólares; Japón, 62 mil y Alemania más de 61 mil. China y Japón son los mayores tenedores de bonos de deuda de EU, y si los vendieran pondrían en jaque a la economía norteamericana. Sólo China es la segunda economía más grande del mundo y tiene un gran potencial nuclear. Nuestro país tiene una profunda vocación pacifista, al sustentar sus relaciones diplomáticas en “El legado juarista” y los principios de la “Ley Estrada”; para defendernos del vecino intimidador, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un programa de fortalecimiento de los consulados de México, y al reiterar que no pagaremos el muro, declinó la reunión con su homólogo del norte. A los embajadores y cónsules los instruyó a brindar especial atención a Europa, continente donde se valora a México como socio confiable, y el acuerdo con la Unión Europea. Con la región Asia-Pacífico se diversificará nuestro comercio al ser la zona económica más dinámica del mundo; allí están China, Japón, Corea, Malasia y Taiwán; cinco de los 10 principales socios comerciales de México. Con Oriente Medio están en marcha los acuerdos de cooperación, así como Brasil y Argentina destacan en el Cono sur.

La economía internacional debe reestructurarse con diplomacia y con el derecho, no con amenazas. Trump las ha realizado a las grandes empresas, países y medios de comunicación; no sólo a México… Si Trump pide respeto, es el mismo que debe tener para con todos los Estados-Nación… ¿O no, estimado lector?