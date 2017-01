Egolatrías

18 de Enero de 2017

Descendiente de europeos y de padre alemán, Fred Trump creó su fortuna construyendo viviendas de clase media en los barrios neoyorkinos: Queens, Brooklyn y State Island. El cuarto de cinco hijos y mal estudiante, pues como alumno de bachillerato lo corrieron. A los 28 años recibió la estafeta de su padre para hacerse cargo del negocio inmobiliario de Manhattan. Propietario de torres, hoteles, campos de golf y casinos, negocio este último que ha incurrido en cuatro bancarrotas, pese al éxito que alardea.

Arrogante, estridente, ególatra y de dudosos escrúpulos, con una ideología extremadamente conservadora, supo convertirse en personaje polémico por sus declaraciones vertidas en televisión, donde su vanidad, xenofobia y machismo lo llevaron a decir que los negros e hispanos eran los culpables de casi todos los crímenes violentos en su país, tachando a los inmigrantes mexicanos de violadores y narcotraficantes, prometiendo construir un muro fronterizo pagado por el gobierno mexicano y la deportación masiva de 11 millones de inmigrantes ilegales y la retirada a sus hijos e hijas de la ciudadanía estadunidense. Autoritario y majadero que es, expulsó a Jorge Ramos, periodista estrella de la Cadena Univision, de una rueda de prensa. Ganó la candidatura del Partido Republicano entre 17 aspirantes. Auguraban su derrota propios y extraños, sorprendentemente venció a Hillary Clinton, su rival del Partido Demócrata. Ahora se sabe que recibió ayuda del gobierno ruso al realizar hackeo en las redes sociales de los electores estadunidenses, sin embargo, su aparente buena relación con el Kremlin podría desmoronarse al filtrarse la noticia de un video en un lujoso hotel de Moscú en alguno de sus excesos, su fama de acosador sexual no le ayuda. La revista Penthouse ofrece un millón de dólares por esta información; su vida sentimental ha sido azarosa, con dos divorcios y tres matrimonios.

Así se convirtió en Presidente un hombre sin ideario y sin propuestas políticas para gobernar a su país, que sustentó el eje de su campaña golpeando a México y el TLCAN con afanes populistas y mercadológicos.

Periodo incierto vivimos los mexicanos a punto de desvararse pasado mañana, seguro estoy, este escenario no cambiará. Ahí están las amenazas a las armadoras internacionales de autos que fabrican automóviles, presionándolas para no construir nuevas plantas en nuestro territorio. Cinismo y soberbia desbordante muestra al continuar con sus exabruptos, al burlarse de nosotros cuando dice: “Amo a los mexicanos, pero tendrán que pagar el muro”.

Se reunió con el empresario Carlos Slim en Miami, a quien probablemente pretendió seducir con la propuesta de que siga su ejemplo para ser presidente de México. Ya imagino, “Carlos, si yo pude, que no soy tan rico como tú, seguramente, si te lo propones, tú también lo serás”. Afortunadamente, Slim es hombre serio y congruente, “no gusta escuchar el canto de las sirenas”, circulan videos en las redes promoviendo su candidatura presidencial sustentada en que “como ya es rico, no abusará del poder”. ¿Acaso Donald Trump no lo hará?

La revista Forbes publicó que su fortuna es de cinco mil millones de dólares y él afirma tener el doble. ¿Slim para qué querría ser Presidente? El Presidente electo Donald Trump no debe equivocarse con los mexicanos, pues no tendremos su fortuna económica, pero tenemos algo de lo que él carece y que se llama dignidad. Ya provocó el encendido de las alertas y los focos rojos, no sólo de México, sino de China, Japón, Israel, Alemania, Francia y la Comunidad Europea, unificando a todos en su contra. ¿O no, estimado lector?