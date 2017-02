03 de Febrero de 2017

Me gusta ir con mi podóloga no sólo porque deja mis lindos pies más sanos y más bonitos, sino porque en la sala de espera hay un altero de revistas que me pongo a ver con deleite y entusiasmo: TvNotas, Teveynovelas y Hola!. Pura literatura fina. Hago a un lado el libro que estoy leyendo, y que cargo a todos lados, para regodearme en las manoseadas páginas de estas revistas llamadas del corazón. Espero mi turno —que no quiero que llegue porque estoy clavadísimo leyendo— y cuando me hablan no escucho. Los chismes y las declaraciones están más interesantes que el mundo allá afuera. Y las fotos en bikini y los embarazos y las bodas y las demandas y las alfombras rojas. Lo que más me gusta es que siempre, en cada número, hay un galán o hermosa actriz que se queja de que el público no se da cuenta de su talento: sólo ven su cuerpo, su cara bonita, su musculatura. Tienen razón, el mundo es cruel.

Ver tantas declaraciones en este sentido me da la fuerza para alzar la voz yo también. Desde hace tiempo que lo quería hacer, pero no me atrevía por pudor, pero ya estoy harto, lo tengo que decir, es justo y necesario: no me gusta que Café Tacvba haya alcanzado la fama sólo por nuestro físico. ¿No se dan cuenta que detrás de nuestros cuerpos esculturales y nuestra cara bonita hay un montón de talento?

Nuestros conciertos están llenos de mujeres que se desgañitan, gritan desaforadas al vernos, así que la música no llega a escucharse, no les interesan las canciones, sólo vernos. Salimos al escenario y todas esperan que bailemos en Déjate caer. Los gritos se comen el sonido de mi guitarra, el bajo de Quique, el teclado de Meme, la voz de Rubén. Así les pasaba a The Beatles, por eso dejaron de tocar en vivo y se dedicaron sólo a sacar álbumes conceptuales. Nosotros haríamos lo mismo, pero en esta época ya nadie compra discos, ¿de qué vamos a vivir? No sólo de aplauso vive el músico (ni de gritos).

Sabemos que los hombres que están en nuestros conciertos nos envidian. Si por ellos fuera no estarían ahí, pero llevan a sus novias que mueren por nosotros. Tal vez ellos, ya en el concierto, también caen ante el embrujo de nuestra belleza; lo cual es halagador, pero a mí me gustaría no ser un sex symbol, un objeto sexual, sino que me respeten como artista.

En las disqueras que estábamos antes siempre insistían en que saliéramos en la portada del disco y en los videos. Nosotros queríamos ser como Pink Floyd, que no necesitaban que nadie supiera cómo eran, qué aspecto tenían, pero nuestro manager, los ejecutivos de Warner y Universal se resistían: sería un desperdicio que no aparecieran, decían.

Nuestro más reciente video Futuro, que acaba de ser lanzado a principios de esta semana, ya está ganando nuevos fans para la banda. ¿Y todo por qué? Porque a la gente le gusta vernos. ¡Qué galanura la de Meme, con ese traje hecho a base de bolsas negras de basura! ¡La muerte nunca fue tan atractiva como en la personificación de Rubén! ¡El sex-appeal de Quique, cantando con ese traje que lleva los colores del arcoíris, ha elevado el rating de la banda a cimas nunca vistas!

¿Y yo? Bueno, la gente me detiene en la calle para decirme que me veo más guapo que Gael García Bernal en la película El crimen del padre Amaro. Sí, en el video salgo como padrecito. Yo que pensaba dar una imagen de castidad y recogimiento, alejarme de lo carnal, y parece que generé lo contrario, quieren cometer pecado mortal conmigo.

La belleza un día se acaba. Quizá, en ese momento la gente se acercará para decirme que le gusta cómo toco la guitarra y no que estoy muy guapo. Por lo pronto, ¡guapos del mundo uníos! Ya es hora de que se den cuenta que detrás de nuestras bellas caras hay talento y buena música. Qué mundo tan cruel.