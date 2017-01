27 de Enero de 2017

No he dormido bien últimamente. No unos cuantos días, sino ya semanas, ¿o meses? Yo que llevo una agenda impecable, ya perdí las noches que lo he sufrido. Me levanto a mitad de la noche al baño, tomo un poco de agua y, al acostarme de nuevo, mi cabeza comienza a pensar y pensar y pensar. No estoy seguro si me duermo o no, pero al ver la luz del día filtrarse por la ventana me doy cuenta de que no descansé bien.

Toma té de Tila —me dicen—, Flor de Azahar, sleepy time, ese que en la caja tiene un oso durmiendo en un sillón. No tomes tanto café —lo dejé hace años— ni tampoco té negro o té verde después de las seis de la tarde.

Recuerdo con nostalgia los días que dormía de un tirón. Ponía la cabeza en la almohada y no sabía de mí hasta el otro día que me levantaba para ir a la escuela. Era joven. También recuerdo las noches que pasaba en vela, estudiando o de fiesta, que no repercutían en mis hábitos de sueño. Incluso no hace mucho me recuerdo tomando siestas en la tarde y luego dormir tranquilo toda la noche.

Deja de ver Facebook o cualquier cosa en internet dos o tres horas antes de acostarte —me dicen—, una noticia o una imagen o un mensaje te puede dejar muy impresionado y tendrá su consecuencia a la mitad de la noche, cuando te despiertes por otra cosa, tu mente que trae “eso” ahí escondido, acechando el momento en que pueda salir y atacar, comer tu cerebro y tu sueño.

Recuerdo la primera vez que supe que a alguien le prohibieron leer el periódico. Fue a la mamá de un amigo, su doctor le dijo “nada de noticias, ni nacionales ni extranjeras”, como si le estuviera dando una dieta alimenticia. Fue hace mucho tiempo. Es para los nervios, dijo mi amigo. Me lo contó por lo extraño que le parecía y yo pensé lo mismo. Qué raro.

No pongas tu celular cerca de la cama y, si lo haces, ponlo en modo avión, me recomiendan. No sabes lo mal que hacen esos aparatos. Tampoco veas la hora en la pantalla de tu celular. Lo que hace en tus ojos y en tu cerebro no lo puedes medir, controlar. Además, saber la hora sólo te pone más nervioso.

Sí, nervioso. Me pongo a pensar en el futuro y me da miedo lo que pueda pasar. A mí, a mis familiares, a mis seres queridos. Accidentes, enfermedades, violencia. Malas o buenas decisiones. Economía. Trump. No es poca cosa lo que hay para preocuparse. Hacerlo a un lado se me hace ¿cobarde?, ¿inconsciente?

Todo eso está en el futuro —me dicen—, no en el presente. Nada de lo que te preocupa está pasando realmente. Sí, hay una posibilidad de que pueda pasar, pero no está SUCEDIENDO. Pon tu mente en el presente a través de los sentidos, ¿cuántos colores ves?, ¿qué sonidos hay a tu alrededor? Toca las cosas, siéntelas.

Nos enseñaron a vivir con miedo. O debo decir: me enseñaron a vivir con miedo, porque no sé si a todos les pasó igual. No hagas esto porque te va a pasar esto otro. Ten cuidado porque te vas a caer. Te vas a quemar. Te vas a perder. Te van a robar. Te van a matar.

Admiro y envidio a los que no tienen miedo. Aunque no sé realmente si no lo tienen o lo han domado. Quién sabe. Desde acá se ven personas valerosas que saben hacer y deshacer, subir y bajar sin problema. No sé si por dentro estén como yo.

Hace unos días, sin venir a cuento, mi hija más pequeña, la de siete años, me dijo: no está mal tener miedo. El miedo sirve para pensar bien las cosas y no hacerlas así nada más. Di por hecho que se lo habían enseñado en la escuela. Pero cuando pregunté a su maestra me enteré de que era un pensamiento propio de mi hija. Sentí como cuando a Neo, en la primera de Matrix, un niño le dice: There is no spoon.

Ahora estoy trabajando con mi miedo, hacer del miedo un aliado, no un enemigo. De todos modos los consejos para dormir bien siguen y siguen. Haz ejercicio, vete a correr, sube el Tepozteco, suelta, medita, haz yoga, reza, reiki, tres al hilo seguiditas, toma pastillas de valeriana...

La cuchara no existe.