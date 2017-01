20 de Enero de 2017

A mí, la música y los libros me salvaron. Puedo decir que me atormentaba mucho en la adolescencia. Sentía que nadie me quería, aunque estaba rodeado de mi familia: mis padres y mis hermanos estaban ahí, siempre. Pero yo me sentía solo y diferente. ¿Por qué? No tengo idea.

Quizá fue el cambio de ciudad. Llegar al DF fue un shock muy fuerte y mi personalidad se transformó en una roca: fui construyéndome una muralla que me rodeaba y me protegía. Nadie se daba cuenta de lo que sentía. Mi padre trabajaba todo el día y, aunque era cariñoso —para los estándares de aquella época—, nunca hablamos mucho.

En realidad, nos comunicábamos por los libros que leíamos: autores de ciencia ficción y revistas de Contactos Extraterrestres. Mi mamá y yo teníamos mucha más convivencia, pero ¿cómo explicarle que tenía miedo de vivir? Supongo que lo sabía —era mi madre—, pero en vez de sacarme de ahí lo único que hizo fue protegerme más.

Mis hermanos me ayudaron. Aunque ahora pienso que esa palabra, “ayudar”, suena rara. Supongo que ellos, aunque también eran muy jóvenes, estaban lidiando con sus propios problemas.

Leer me salvó. Mi obsesión por la literatura de ciencia ficción me dio algo por lo que vivir. Ese mundo estaba ahí para mí. Lo mismo que las películas y los cómics, que eran, al fin y al cabo, historias.

Esas historias lograban que mi cabeza volara y entonces construyera yo las mías. No escribía tanto, pero soñaba mucho despierto. Hacía anotaciones, ideas para todo aquello que en un futuro escribiría. Si el presente no me estaba dando lo que yo quería, el futuro sí. Cuando descubrí el rock no hice completamente a un lado la lectura, pero fue obvio que los libros ya no estaban al principio de mi lista de prioridades.

Todas mis frustraciones las volqué en la música. Suena a cliché, y quizá lo es, pero es cierto.

Aprendí a tocar la guitarra para componer canciones, derramar ahí mis primeras letras de odio y amor. Nadie las escuchó nunca, sólo sirvieron para que esos sentimientos no me envenenaran. No sabía que esa guitarra y la obsesión por el rock me llevarían a donde estoy ahora.

Hay que poner atención a los adolescentes para ayudarles en esa etapa formativa tan importante y determinante para su inteligencia emocional. Es de lo que todo México está hablando hoy, en estos días. Para eso nosotros también debemos ser conscientes sobre nuestros problemas y nuestras fallas.

Escribir todos los días me salva. Esta columna que están leyendo ahora mismo es la número 500. Jamás imaginé que llegaría hasta acá. Escribir por encargo —con un deadline definido— me ha traído un oficio que no tenía.

Gracias a eso he podido llevar lo aprendido a textos de ficción, cuentos en los que exploro mi subconsciente, sin darme cuenta, sin que eso sea el fin de escribir, me voy conociendo a mí mismo, voy resolviendo asuntos pendientes. No soy perfecto, trato todos los días de no volverme loco, salvarme.

Cuando me preguntan qué podemos hacer para combatir la violencia que vivimos respondo que más arte. Arte, sí: música, letras, pintura, poesía, teatro, danza. A mí, el arte me salvó, me salva. Y si uno se salva puede salvar al otro.