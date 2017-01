13 de Enero de 2017

Yo sí creo en la fuerza. Por eso cuando compararon a los Tacvbos con personajes de Star Wars en un meme, a mí me toco Obi Wan y fui feliz. Claro que podría ser un jedi. La fuerza me acompaña.

Star Wars está demasiado de moda y las salas de cine se atascan de gente que no siente tanta devoción como yo: hablan en voz muy alta, sacan su celular para textear o, peor, contestan una llamada y se ponen a platicar. Creen que están viendo una película genérica. Hay quienes nos sentimos en un templo de devoción y, como tal, exigimos absoluto silencio.

Nunca puedo ir a las funciones especiales, esa primera proyección a la que van todos en personaje y son fans a morir. Supongo que nadie habla, ¿o sí? Ahí tal vez me sentiría a gusto, pero como no puedo, me espero a que pase la euforia por el estreno y voy cuando ya están a punto de quitarla, en donde sé que seré de los pocos espectadores en las butacas.

Esta vez se me pasó la mano, de repente Rogue One ya no estaba en ningún cine cercano. Ni modo, pensé, ya la veré alguna vez, en una pantalla más pequeña, pero sin nadie hablando a mi alrededor.

Ahora que fui a Guadalajara el fin de semana había un cine, enfrente de mi hotel, donde la estaban pasando. Conseguí mi boleto desde antes, para la función de las 7:30 pm, y fue una suerte, porque estaba a reventar.

Vi los cortos de Valerian y La ciudad de los mil planetas y me dio un ataque de emoción. Ese cómic lo tenemos mi hermano Quique y yo desde pequeños. Soy un nerd, cómo no. También pasaron el corto de Ghost in the shell, otra adaptación de cómic, en este caso de manga. ¿En qué momento los nerds subieron al poder? La revancha total. Ahora resulta que lo que hay en el cine viene de esa cultura, cosas que antes sólo nos interesaban a los nerds. La sala donde me encontraba estaba llena, todo el mundo quiere ver películas que tengan que ver con Star Wars, conocedores y neófitos, seguidores religiosos o paganos.

A mi lado izquierdo se sentó una pareja y el novio comenzó a explicarle a su novia en qué sitio sucedería la historia que estaba a punto de comenzar: entre el Episodio III y el IV. Parecía epidemia, a mi lado derecho estaban dos amigos hablando de lo mismo. Todos somos expertos. Sabemos más de la historia de Star Wars que de la historia de nuestro país o del mundo entero.

Claro, hay niveles. Se dice que la persona que más sabe es Pablo Hidalgo, un chileno que salió de su patria desde niño con su familia para irse a vivir a Canadá. Su afición por la saga lo llevó a elaborar la primera gran enciclopedia web sobre Star Wars a finales de los noventa. Entró a trabajar a Lucasfilms como desarrollador de contenidos de la página web de esa empresa y ahora es el experto del Universo de Star Wars a quien todos piden opinión. Es el supervisor de que todo tenga una continuidad.

Cuando Disney, los ahora dueños de Lucasfilm, propuso hacer una película en la que se mostrara el robo de los planos de la “Estrella de la Muerte”, fue Pablo quien les dijo que esa historia ya había sido desarrollada en una radionovela de la NPR en 1981 y en un juego de video llamado Star Wars: Dark Forces en 1995. Qué buena chamba, dedicarte a “proteger” la continuidad de las historias dentro de ese universo tan basto. Que todo cheque en tiempos, que cada personaje aparezca en su lugar. El sueño de todo nerd.

La gente en el cine no se callaba. El colmo fue cuando escuché al novio de la izquierda tratando de explicarle a su novia quién era Darth Vader. Le conté a varios amigos el suceso. El comentario de una amiga, Dinah, me pareció el más acertado: “Si a estas alturas, en pleno 2017, tu novia o novio no sabe quién es Darth Vader o C3PO, date por vencido, no la vas a obligar a que le guste, ¡no le interesa!”

Que la fuerza te acompañe.