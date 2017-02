Del buen vecino al mal amigo

03 de Febrero de 2017

La relación entre nuestros pueblos hoy es mejor que nunca. Ningún pueblo nos compra tanto ni nos ofrece tantos empleos como el estadunidense. A su vez, los mexicanos a nadie le compran más ni visitan más que a Estados Unidos. En lo oficial, la relación cotidiana de nuestras respectivas autoridades ha sido razonablemente buena en estos años.

Pero, hoy, ellos tienen un Presidente que no quiere que comerciemos ni que nos visitemos ni que nos tratemos ni que nos entendamos. A Donald Trump no le gustan los mexicanos en Estados Unidos, pero tampoco le gustan los mexicanos en México ni en el mundo ni en la vida. Trump no es un nacionalista sino un xenófobo.

Nuestra historia bilateral ha tenido momentos buenos y malos durante dos siglos. Cuando se consumaron nuestras independencias nos creímos hermanos. Ellos proclamaron la Doctrina Monroe y a nosotros nos gustó. Pero, después, vino el latrocinio territorial que cambió la filosofía política del panamericanismo.

Más tarde, hubo buenos momentos. Durante la Intervención Francesa, Abraham Lincoln fue un decidido aliado de México hasta donde él pudo, lo cual se concretó a lo político, que fue mucho. Ellos libraban su guerra civil y no pudieron guerrear a nuestro lado, pero fue mejor así. Ganamos con nuestras propias manos y la victoria no se la debimos a nadie.

Grant fue, también, un presidente con fuertes inclinaciones mexicanistas. Después, vivimos tres décadas de una relación casi sin pena ni gloria hasta que ellos participaron en el llamado Pacto de la Embajada, que culminó en el magnicidio de un presidente y héroe mexicano.

Pero no se trata de revivir el pasado como lo hace su Presidente sino de construir el futuro. Hay 50 muros en nuestra frontera y hay que abrir muchos puentes. Migración, diplomacia, finanzas, moneda, crédito, comercio, cultura, comunicaciones, transportes, salud, laboral, justicia, narcotráfico, armas y tres docenas más de temas. Nuestras posiciones y nuestros votos desde en la ONU y la OEA, pasando por la OCDE, el BM, el FMI y el TTP hasta en la CIDH, la JIFE o la JID.

No me gusta sustituir el futuro con el pasado ni la imaginación con el recuerdo. Pero la historia me sirve en estos días tenebrosos. El diario recorrido de mi casa a mi oficina tiene un camino obligado pero exquisito: el Paseo de la Reforma. Así, cruzo por el mágico y legendario bosque. En mi paso, no puedo evitar mirar el Castillo de Chapultepec, dolerme de la derrota y colocar la mano derecha extendida sobre mi pecho, como queriendo calmar una dolencia. Y es que me duele la invasión extranjera, la secesión de Texas y la pérdida de California.

Pero, como dijo Vicki Baum, “si tienes alteza, perdona y, si no la tienes, olvida”.

Me sereno regresando la mirada hacia el frente, contemplo la bella avenida y murmuro, para mí mismo, el sortilegio de su nombre. ¡Sí!, hicimos la Reforma. En ese instante se va el dolor y mi mano se separa del pecho, se convierte en puño y se sacude con energía, en actitud de triunfo.

Veo el Ángel y pienso en nuestra independencia, que hoy me enorgullece más que nunca. Veo el Seguro Social y pienso que hicimos la Revolución y que otros pueblos mucho más opulentos que nosotros todavía están discutiendo sobre el cuidado médico social. Veo diez ministerios y pienso en todo lo que tenemos que hacer. Me invade el ansia, pero me acuerdo que ello no me corresponde a mí sino a nuestros gobernantes.

Muchas mañanas, mi primer café lo bebo con las tazas y cucharas que fueron de Matías Romero y que ahora ha tocado que sean mías. Ya en la ducha cierro los ojos y lo veo en Washington defendiendo siete años a Benito Juárez y otros siete años a Porfirio Díaz, como nos lo dice la historia. Yo siempre prefiero decir que fueron 14 años defendiendo a México. Con frecuencia pienso en Matías, pero en estos días, además, me acompaña, me aconseja y, por momentos, siento que me platica.

Es, entonces, cuando me asalta la duda de si, para el porvenir nacional, ¿venceremos los leales o seremos vencidos por la deslealtad, la indignidad o la complicidad? Y, luego, sigo con otras incertidumbres muy complejas no sobre el país de mis abuelos y de mis padres sino sobre el país de mis hijos y de mis nietos. Me inquieta si triunfarán los que se aliaron con la valentía, con la lucidez y con la alteza o si medrarán aquellos que se acompadraron con la cobardía, con la estulticia y con la bajeza.

A veces, me sirvo otro café. Veo, en la taza, las iniciales doradas y el águila republicana. Recupero la confianza y la esperanza. Comienza el nuevo día.

Twitter: @jeromeroapis