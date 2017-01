El centro del universo

27 de Enero de 2017

Bien dice Pascal Beltrán del Río que lo importante de la visita presidencial no es el “sí” ni el “no” sino el “cuándo” y el “cómo”. Un encuentro de estadista y no de promotor. De gobernante y no de marchante. No llevar un portafolios de productos que les pudieran interesar en adquirir. No lo que podrían invertir o financiar sino un portafolios de principios políticos. “Señor presidente Trump: estos son los principios ideológicos de mi país. Conózcalos y, así. conózcanos. Por el momento, no tengo más que decirle”.

La diplomacia de México edificó una verdadera escuela. Nuestros grandes cancilleres e internacionalistas formularon doctrinas aún vigentes, promovieron tratados de la mayor importancia, hicieron ineludible la presencia mexicana, recuperaron territorios perdidos y hasta ganaron premios Nobel.

La política exterior sólo debe ser un reflejo de la política interior. En muchas ocasiones un discurso diplomático, aun siendo inteligente, perturba la vida política interior, así como un buen discurso interno puede acarrearnos un sobresalto internacional. Por eso, cada vez que el gobernante habla de soberanía, de seguridad nacional, de justicia, de derechos humanos, de comercio, de desarrollo, de pobreza, de equidad o de paz, debe estar muy consciente de cómo se escucharán sus palabras en inglés, en francés, en alemán, en chino y, si me apremian, hasta en latín.

Para explicarme en breve narraré dos episodios de nuestra postura internacional en momentos muy críticos y difíciles, siempre en favor de México y nunca en contra de nadie.

Uno de los momentos más valerosos y más luminosos de nuestra política exterior lo constituyó la digna postura en la que se instaló México durante la crisis cubana de los años 60. En la ruptura cubanonorteamericana, Estados Unidos promovió que los países miembros de la OEA excluyeran a Cuba de la organización panamericana. Todos obedecieron la solicitud estadunidense. Todos, menos México.

He tenido, en la mente, durante muchos años, una imagen que observé y que no puedo y no quiero olvidar, por el orgullo que se infunde como mexicano. En el vestíbulo de la residencia de la Embajada de México, en La Habana, había una fotografía de tamaño mural. La imagen refleja a la Junta de Cancilleres de la OEA, en la histórica noche en que se resolvió la exclusión de Cuba. Todos los cancilleres del continente aparecen con la diestra levantada, votando por la exclusión. Todos, menos uno. Sólo el canciller Manuel Tello permanecía con las manos abajo. Sólo él y el embajador Vicente Sánchez Gavito estaban solos en medio de todos. Sólo México estaba solo.

Al verla, unos instantes me escapé con mis pensamientos íntimos. Nunca, antes, había visto una fotografía de la dignidad. No suponía, incluso, que la dignidad se podía retratar.

Esa lección de alteza se debe a nuestro apego a nuestros principios de respeto a la autodeterminación de cada pueblo y al imperativo de no intervención en sus asuntos internos. Nunca opositor a ningún país del continente o del mundo. Pensar en México y aplicarse a sus intereses.

Pero un tiempo después, cuando la crisis de los misiles cubanos, la postura de México fue en el mismo sentido que la de Estados Unidos. Para México y para los mexicanos no había la menor duda de que, si hubiera estallado la guerra, hubiéramos estado al lado de Estados Unidos y en contra de Cuba y de Rusia. Más aún, nuestro país impulsó la desnuclearización de la América Latina, hoy consagrada en el Tratado de Tlatelolco, lo que le valió al ilustre mexicano Alfonso García Robles el Premio Nobel de la Paz.

Así, en dos eventos con las mismas naciones y, más aún, con los mismos gobernantes, México fue fiel a su espejo ideológico y no al espejo ajeno. Y es que los gobernantes deben ver a su país como un lugar centro-del-universo, a partir del cual todo lo demás y todos los demás sean algo periférico y marginal.

En este sentido, la política exterior mexicana no debe sentir ninguna inclinación afectiva por los seres humanos que no sean mexicanos y sus simpatías o desafectos para con los extranjeros dependen del beneficio o perjuicio que hagan para México. Para esa forma de diplomacia son amigos los que le hacen un bien a México y son enemigos los que le surten algún mal.

Se me dirá que ésa es una manera de sobreponer la relación entre los pueblos a la relación entre los individuos. Es cierto. Pero es que yo no veo a los presidentes como humanistas sino, ante todo, como estadistas. Por eso mismo, nadie quiere ser gobernado por un gran santo sino por un gran presidente.

