Cuidar a México

20 de Enero de 2017

No tendría nada de nada. Ni la alteza emocionante de Josiah Bartlet, en The West Wing. Ni la bajeza repugnante de Francis Underwood, en House of Cards. Ni la luz inteligente de Jackson Evans, en The Contender. Y, ni siquiera, el romanticismo atrayente de Andrew Shepherd, en The American President o el humanismo complaciente de David Kovic, en Dave. Cuando mucho, quizá se le consideraría una parodia estilo Tarantino, pero sin el buen nivel de Bastardos sin gloria.

Para nuestro mal, resulta que Donald-Trump-El-Presidente ciertamente es aburrido, desagradable, increíble y tonto, como sería nuestra historieta. Pero, desgraciadamente, es real, es actual y es el Presidente-de-Estados-Unidos-de-América. No está en la pantalla cinematográfica, sino en la pantalla noticiosa. No es el personaje de una película “palomera” sino el protagonista de una realidad siniestra.

Pero si de lo que se trata es de personajes reales y no imaginarios, se dice que este Presidente podría ser una mezcla del pacifismo de Ronald Reagan con la buena vecindad de James Polk. De la visión de James Carter con la cultura de Lyndon Johnson. De la moral de Warren Harding con la eficiencia de Herbert Hoover.

Quizá, en sus futuras 1,460 noches en la Casa Blanca ellos le hablen cuando vea sus imágenes en las paredes de la mansión. Pero los óleos que no creo que lo inspiren son los de la valentía de Lincoln y de Kennedy. Los de la genialidad de Roosevelt y de Madison. Los de la visión de Adams y de Jefferson. Los de la respetabilidad de Washington y de Ford. Los de la lealtad de Jackson y de Eisenhower. Y ni siquiera los de la entereza de Nixon y de Clinton.

Trump es la antítesis de nuestra política exterior, señalada en nuestro artículo 89 constitucional. No cree en la autodeterminación de los pueblos, ni en la no intervención ni en la solución pacífica de controversias ni en la proscripción del uso de la fuerza ni en la igualdad jurídica de Estados ni en la cooperación internacional para el desarrollo ni en el respeto a los derechos humanos ni en la paz y la seguridad internacionales. Con ese señor no se puede ser amigo ni él puede ser amigo de nadie. Sería como pensar, como Chamberlain, que Hitler podría ser su amigo.

Por eso José Narro ha dicho que a lo que debemos aplicarnos es a cuidar a México. En efecto, ningún extranjero tiene que cuidarnos. No les corresponde a ellos sino a nosotros. A Trump no le gustan los mexicanos en su país, pero tampoco le gustan los mexicanos en México ni en el mundo ni en la vida. Por eso espero que, ante los vecinos, sí nos inspiren Juárez y López Mateos. Que nunca nos subyuguen Santa Anna ni Huerta ni Lascuráin.

Hace varios años me reuní con James Sensenbrenner, el principal impulsor de la antimigración y del muro. En ese entonces presidíamos las comisiones congresionales de justicia de nuestros respectivos países. Hizo el viaje y comimos en San Lázaro. Le dije que México, como cualquier país civilizado, no podría prohibir que nuestra gente aspirara y que emigrara. Que no podríamos amurallar el país para hacer de él una prisión nacional como las de las dictaduras. Nunca estaré seguro de si con esas palabras le di la idea o ya la traía incubada o madurada.

La discriminación no es un asunto de tolerancia sino de respeto. Pero, también, es de temores. Los pueblos más opulentos consideran que las naciones pobres un día van a colmar el planeta y que sus casas estarán llenas de latinos, de árabes, de asiáticos, de africanos y de indios. Y aquí, el asunto de la migración empata con el de la discriminación.

En tan sólo dos horas de conversación comprendí que tuve un diálogo de vecinos no de amigos, de socios y no de compañeros, de ricos con pobres, de débiles con poderosos. Pero mi interlocutor creyó acudir a un encuentro entre superiores e inferiores. Entre quienes han sido elegidos y quienes han sido condenados. Entre quienes existen para ser amos y quienes nacieron para ser sirvientes.

Hace más de 300 años, cuando Luis XIV de Francia logró entronizar en España a su nieto Felipe V, vertió la célebre frase “ya no hay Pirineos”, aludiendo a la cordillera que separa a las dos naciones. Para su sorpresa, recibió la inesperada respuesta de su nieto que, minutos antes, había dejado de ser súbdito francés para convertirse en soberano español: “¡Sí hay Pirineos!”.

Es que la verdadera frontera somos nosotros mismos. No es un muro ni una alambrada ni un río ni una cordillera.

La verdadera frontera sirve para que nuestros vecinos se protejan pero, también, para que nosotros nos defendamos de ellos. Si nosotros nos derrumbamos la nación quedará indefensa.

Twitter: @jeromeroapis