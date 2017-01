Sumar vs. Trump

29 de Enero de 2017

Los pasos erráticos del gobierno mexicano para negociar con Trump han llevado a la palestra a otras voces preocupadas por la amenaza y el ambiente de confrontación bilateral que, sin embargo, no parecen ser incluidas. El abandono de las formas diplomáticas deja vacíos políticos y hoyos de incertidumbre que agudizan los temores por las posiciones de fuerza para fortificar la frontera y obligar a México a pagar el “muro”, elevar aranceles al comercio y desactivar el TLC, así como la persecución y deportación de migrantes. Los llamados a la unidad de un gobierno aislado suenan huecos sin contenidos discutidos públicamente, lo que es imprescindible para sumar fuerzas contra las agresiones.

El cumplimiento de las medidas que advirtiera durante su campaña confirma el fin del orden de los últimos lustros, pero sin que aparezcan caminos de un nuevo entendimiento, que tampoco parece fácil. El único acuerdo explícito es dejar de ventilar públicamente las presiones sobre el muro, después de que Trump dinamitara el canal diplomático y Peña Nieto se viera obligado a cancelar su viaje a Washington. El marasmo de la relación hace emerger nuevas voces en el debate político y llamados a la unidad para resistir embates del vociferante Twitter con el que Trump marca la agenda con México y saca a su contraparte de su zona de confort.

El primer error del gobierno mexicano ha sido dejarse intimidar y ceder a los instrumentos y los procedimientos que regulan las relaciones entre los Estados: la diplomacia. Desde la visita de Trump confió en el poder de persuasión de las relaciones personales sobre las formas profesionales y la planeación de una estrategia con objetivos claros. La improvisación ha sido el mejor aliado de la puesta en escena y los golpes de efecto con que Trump quiere cambiar la relación en la frontera y mandar un mensaje al mundo de sus políticas nacionalistas y proteccionistas para promover los “intereses de Estados Unidos primero”. Pero el descontento e incluso la resistencia hacia sus políticas abren un camino de oportunidad a la política, así como la creciente resistencia dentro de EU, por ejemplo, a sus medidas contra las ciudades santuario. En México Carlos Slim llama a negociar con firmeza y sin entreguismo porque Trump “no es Terminator, es negotiator”. Un llamado a no capitular ante agresiones y estridencias, pero también de respaldo y confianza porque la interdependencia entre los dos países no se acaba por decreto. Hay margen para la negociación dado que, como comentaba un empresario, la profunda vinculación económica y comercial entre ambos países es como dos huevos revueltos que no pueden regresar a su cascarón.

La fortaleza para la negociación radica en la visión y la coherencia interna. La oposición, comenzando por AMLO, ha expresado apoyo al gobierno ante las agresiones, pero sería un error aprovecharlo para hacer llamados a la unidad con fines político-electorales. Ya a principios de enero la fractura del acuerdo económico al que llamó el gobierno demostró la dificultad de lograr unidades mecánicas sin la construcción de consensos. Ahora, el PRI llama a un pacto de unidad nacional entre todos los partidos sin una agenda ni acuerdos para buscar una salida conjunta a la crisis bilateral. Hay propuestas concretas como denunciar en la ONU la política racista y discriminatoria contra los migrantes, que hace AMLO, así como recurrir al derecho internacional o encaminar las acciones hacia reforzar el mercado interno, que hace Slim.

Pero lejos de dar contenido a los llamados de unidad con propuestas concretas, el gobierno parece subyugado por la estridencia de Trump e incapaz de articular una estrategia diplomática que sume a los actores que quieren entrar al debate y a las resistencias que marcan distancia con Trump. El primer error es, pues, no saber sumar.