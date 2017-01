Pacto económico dividido

12 de Enero de 2017

Por la ventana de ausencias en el pacto económico se ve la impotencia que frena al gobierno de Peña Nieto para poder controlar el deterioro de la economía y el descontento social. Su presentación resultó insuficiente para dar certidumbre sobre la capacidad para intervenir en la descuadrada estabilidad y de construir consensos sobre objetivos comunes. Revela que la formación de unidades mecánicas del pasado ya no es reeditable en un país con el poder político fragmentado en los estados y un cada vez más exiguo apoyo a la Presidencia, por ejemplo, de la patronal.

“Anodino”, “improvisado”, “show mediático” y “buenas intenciones” fueron algunos de los epítetos de dos sectores clave para el funcionamiento del acuerdo económico, que la “improvisación”, la “prisa”… y el “no diálogo” dejaron fuera: los gobernadores y la patronal. El poder presidencial y la disciplina de antaño no sirvieron para sumar en automático a todos, a pesar del reconocimiento general de su necesidad para apuntalar la gobernabilidad. El reclamo de que éstos “son otros tiempos” sabe a desajustes de fin de régimen.

El gobierno no acaba de despertar de la película de terror que adelantara Carstens por los embates del exterior y los riesgos de desestabilización de la economía. Las primeras semanas del año parecen un “remix” de atribulados tiempos anteriores de devaluación, carestía y descontento social del siglo pasado, cuando el pacto corporativo permitió controlar inflación, desabasto y contener salarios. El gasolinazo ha venido a ser un martillazo al cascarón del corporativismo como dispositivo para manejar el nuevo desorden de la economía. Hoy luce más que limitado para evitar el despeñadero de la estabilidad macroeconómica que presumen las últimas cinco administraciones, y que shows mediáticos no pueden suplir ante la abrupta caída del respaldo público tras la acumulación de acusaciones de corrupción, inseguridad y violencia.

¿Cuántos piensan que el acuerdo funcionará para contener alzas injustificadas de precios o asegurar el abasto con mecanismos oficiales contra la especulación como en los gobiernos de De la Madrid o Salinas? ¿Cuántos en los estados creen que su poder de compra estará protegido si ven a sus gobernadores fuera del pacto, y en muchos casos, librando los agujeros de desfalcos de sus antecesores y arcas públicas vacías que dejó el endeudamiento o la desviación de recursos? ¿Cuál el comportamiento de miles de empresas que ven a la patronal fuera del acuerdo y al gobierno sin capacidad para supervisar las alzas o prevenir saqueos de sus negocios?

El acuerdo mostró que no existe la unión a la que el gobierno apela para enfrentar las amenazas, ni siquiera objetivos comunes que poner sobre las espaldas de todos. Pero, sobre todo, que las correas de transmisión y la disciplina del viejo corporativismo que mantuvieron los gobiernos después del 2000 en democracia son ya ineficaces para asegurar la gobernabilidad. Ésta podría ser una oportunidad para construir un nuevo diálogo político para buscar consensos y propuestas reales, aunque el momento encuentra a la oposición amodorrada en el poder y al gobierno cansado por repetidos fracasos y sin capacidad de reacción más allá de la improvisación y las prisas de las popularidades electorales.

Se ha preguntado el Presidente, en sentido inverso al cuestionamiento a los ciudadanos de su mensaje de año nuevo, ¿Qué puede hacer diferente para que las cosas le salgan bien? El Presidente parece ir desnudo como aquel rey de la fábula que no se daba cuenta de su estado ante la mirada perpleja de su pueblo. Pero no va solo, le acompañan los partidos que aún no se dan cuenta de que sus privilegios en el poder también los han desprovisto del papel de oposición que hoy es clave para sustituir el corporativismo por el diálogo social de una gobernabilidad moderna.