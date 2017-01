28 de Enero de 2017

Ha concluido la primera semana de gobierno del presidente Donald Trump. Sin duda, ha sido una de las semanas más difíciles de la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿Cuál es la mejor forma de negociar o lidiar con el Presidente norteamericano? Confieso que no lo sé y acuso ignorancia sobre las sutilezas de la diplomacia. A pesar de ello, aplaudo (es un decir) que se haya cancelado la reunión entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump: no estaban dadas las condiciones —como se estila decir en nuestros pasillos políticos— para un diálogo respetuoso y productivo. “O me concedes lo que quiero —una demanda política y económicamente inaceptable— o mejor no vengas”. Así las cosas, mejor no ir y sospecho que el malhadado encuentro se pospondrá varios meses más.

¿Acaso habrá sido apresurado agendar un encuentro con el Presidente estadunidense tan sólo diez días después de que éste comenzó su mandato? A pesar de ser una semana terrible en términos diplomáticos, el tipo de cambio del peso frente al dólar se recuperó ligeramente, unos 80 centavos. Los mercados internacionales no castigaron al peso por el decreto del muro ni por la cancelación del encuentro. ¿Cómo interpretar esto? Quizás el muro, con toda su terrible carga simbólica e indignante, no es tan mala noticia como echar atrás el Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, quizás el peso había sido demasiado castigado previamente y lo único que está pasando es que las noticias no son tan malas como se esperaba. Por último, quizás los mercados leen los decretos de Trump como meros actos de propaganda: amenazas no creíbles que, eventualmente, serán invalidadas por el Congreso o el Poder Judicial.

Sin duda la bravuconería del nuevo mandatario, el fortalecimiento de un muro que ya existe, las amenazas de deportaciones masivas o sugerir nuevos impuestos y tarifas contra nuestras exportaciones son malas noticias para México. Pero también son malas noticias para Estados Unidos. En la medida en que el comercio y el flujo de capitales y mano de obra entre ambos países ofrece ganancias de diferente grado en ambos lados de la frontera, las medidas proteccionistas afectan a ambos países.

De todas las medidas anunciadas esta semana, la más grave y preocupante me parece que es la intención de instalar un estado policiaco en Estados Unidos para perseguir o deportar migrantes. Por ello, no sorprende la valiente respuesta de más de un gobernador y alcalde en defensa de las llamadas ciudades santuario: criminalizar a la población migrante no sólo tiene graves y serios efectos en el bienestar de millones de personas, sino que también produce grandes pérdidas económicas.

Culpar al Tratado de Libre Comercio o al déficit comercial con México o China de la pérdida de millones de empleos en el sector manufacturero en Estados Unidos deja de lado las enormes ganancias de contar con cadenas productivas más eficientes y abaratar bienes y servicios para todos los consumidores estadunidenses. Según la lógica mercantilista de Trump, tanto los cambios tecnológicos como la intensificación del comercio internacional deberían haber empobrecido a Estados Unidos. La evidencia acumulada dice justo lo contrario.

Imponer impuestos y tarifas a las exportaciones de México (o China) hacia Estados Unidos puede sonar como una valiente medida nacionalista para “salvar empleos”, pero tiene un inconveniente: implica encarecer bienes y servicios a los consumidores. Quizá valga la pena esperar unos días o meses en lo que los disparates de Trump caen por su propio peso.