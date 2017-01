Llegó la hora

Dice el refrán que no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza y reunión que no llegue, y sí, en menos de una semana estará en la Oficina Oval Donald J. Trump, ungido como Presidente de Estados Unidos. Lo habremos visto jurar que protegerá la Constitución con su mano sobre la Biblia, desfilar con su familia por las calles de Washington, y sabremos que dijo al pueblo estadunidense y al mundo qué se propone hacer con el poder que tendrá a partir de ese momento. No es exagerado decir que pocos eventos en la historia reciente han despertado tanta inquietud e interés.