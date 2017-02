Más duetos y uniones

02 de Febrero de 2017

A pesar de que creemos que los que pusieron de moda la onda de reunir a dos artistas en un escenario son Mijares y Emmanuel, la verdad es que no, en realidad los que lo pusieron de moda fueron Coque Muñiz y Carlos Cuevas, quienes trabajaron alrededor de seis años juntos en un centro nocturno en México y muchas giras por el país. También, sé que no fueron los primeros, pues doña Irma Dorantes me ha platicado que en el Teatro Blanquita hicieron temporada Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿se imaginan? Bueno, abordo este tema para decirles que no todos tienen el mismo éxito, porque no son orgánicos y ahora les explico por qué.

Coque y Cuevas han triunfado no sólo porque son buenos artistas, sino que son amigos y se llevan de maravilla y eso se nota en el escenario. Cuando tu contraparte no sólo es cantante, también puedes confiar en él para que te salve el pellejo, te haga el quite y tenga la generosidad de no pretender “agandallarse” el escenario, estás del otro lado, pero la verdad esto es casi imposible de lograr.

Otro caso que es, prácticamente, orgánico es el de Emmanuel y Mijares, cantantes que son muy buenos amigos, incluso Manuel fue coro del Bola, como le dicen cariñosamente sus cercanos a Emmanuel. Y eso se nota en el escenario, se sonríen, bailan los éxitos del otro, es decir, lo gozan, porque son grandes cada uno por su lado, pero juntos son dinamita.

Las que se reunieron, la pasaron bien, se metieron buenos billetes, pero estoy seguro de que ya no se aguantaban, fueron Lupita D’Alessio y Yuri, quienes se conocen de toda la vida, ambas son supercantantes e intérpretes, pero la realidad es que no son amigas y cada vez que se les preguntaba, decían que se querían mucho y se respetaban, pero nunca dijeron ser casi hermanas, y eso también se notaba en el escenario, aunque ellas digan otra cosa.

Los mercurios y magnetos no tuvieron opción, pues tenían años que no trabajaban, nadie los contrataba y estaban casi olvidados, por eso la idea del reencuentro les cayó como anillo al dedo, pero me dicen que, también, se nota que están juntos para meterse una lana, no porque estén cómodos o sean muy amigos.

Ahora, hay dos distintas giras de los 90 con diferentes artistas que funcionaron muy bien en esa década y les adelanto que sonarán muy padre, pero no existirá esa maravillosa química que sólo la da el cariño, la amistad y la complicidad en un escenario. De mí se acordarán.