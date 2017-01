Que construya su muro

26 de Enero de 2017

Sé lo que están pensando, “¿y éste cuate por qué escribe de algo que no es precisamente espectáculos?” Les cuento, es que hago muchos corajes por tanta importancia que le damos a que el Presidente de Estados Unidos pretenda hacer un muro en su país. A mí me parece muy bien que haga su muro, que le ponga flores, dibujitos, que le haga graffiti, que haga lo que le venga en gana, total, es en su terreno. Es como si a usted alguien le dijera que no construya en su patio lo que quiera y como le dé la gana, ¿o no?

Hasta ahí vamos bien, además, yo he ido a varias fronteras y hay muros y un río, seguramente donde quieren construir más kilómetros de muro es en pleno desierto, donde no pasa nadie, bueno, pues que lo construya, que dé mucho trabajo a la gente, eso me parece sensacional, lo que no me parece bien es que pretenda que México pague algo que él quiere construir.

Por otro lado, he escuchado que a la gente se le levantan actas y denuncias por amenazas. ¿Qué sucede con Trump que se pasa amenazando públicamente a todos: a China, a México, a California, a empresas automotrices, a sus contrincantes, actrices, cantantes y todo aquel que se cruce por su camino. ¿Ahí no pasa anda?, ¿esas amenazas no son delitos? No entiendo nada.

SE LE VOLTEÓ EL ASUNTO

El que se debe estar dando de tiros y jalones de cabello debe ser Iván Aguilera, hijo adoptivo de Juan Gabriel, quien, dicen que es el heredero universal de la fortuna de Alberto Aguilera Valadez. Digo que debe estar muy sorprendido porque ya le salieron hijos consanguíneos de Juan Gabriel, quienes reclaman su parte de la herencia y no quieren saber nada de él. Y cómo pretenden que tengan alguna relación, si fue Iván quien los corrió, los sacó del velorio, no les permitió acercarse, los alejó a propósito del ídolo y ahora que ve en peligro su herencia, ahora sí es bien buena onda con los demás. Claro que no, no se vale y me parece muy bien que los hijos legítimos reclamen lo que les debe de tocar, a pesar de que el tal Iván y su esposa, que más que su esposa parece su melliza, porque sale en todas las entrevistas con él, querían salirse con la suya y quedarse con toda la masa hereditaria y todas las regalías del Divo de Juárez.