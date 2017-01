Qué feo caso el de Roberto Tapia

17 de Enero de 2017

Por donde lo vean, está de la fregada, pues, por un lado, pensar que un hombre maduro tiene intimidad con una chica menor de edad, sea con su consentimiento o, peor, sin él, es indignante y, por otro lado, el que una niña de 14 años se acueste o se meta con un señor, por el motivo que usted quiera, guste o mande, me parece abominable. Y peor aún, que la familia de ella pueda estar inmiscuida en una posible extorsión, sí es lo peor que he visto.

Miren, hay algo que no me cuadra: un cantante famoso sale con una niña de 14 años, la sube a su carro y abusa sexualmente de ella. Después, siguen saliendo a lo largo de un año, en el que ella declara que tenía intimidad con frecuencia con este señor. Finalmente, ella se da cuenta de que él tenía otras novias, terminan y toma la decisión, a sus 15 o 16 años, de levantar una denuncia en su contra. Me parece muy rara la historia. Miren, si Tapia es culpable, que pague y con prisión, porque me parece asqueroso. Pero si no lo es, que la familia de esta niña también pague, porque no me parece correcto que salgan a los medios de comunicación con la mano en la cintura a difamar a los artistas.

D’Alesio HEREDA A SU HIJO ADOPTIVO

El pasado sábado tuve el gusto de tener en el foro de El minuto que cambió mi destino a Ernesto D’Alessio, buen chico al que conocemos desde que estaba en el vientre de su mamá, doña Lupita D’Alessio. El cuate ha crecido como actor y como hombre. Como actor es una de las estrellas de la comedia musical en México y, como hombre, es papá de cuatro niños, aunque el mayor no es su hijo biológico. El último, Jorge, es para él tan su hijo como los otros tres, pues asegura que fue el primero en decirle papá y para él eso tiene un enorme valor. Me gusta esta forma de pensar, pero, sobre todo, de sentir. Felicidades, Ernie.

VIENE ANGÉLICA MARÍA

El próximo sábado 21 de enero transmitiremos en El minuto que cambió mi destino una afortunada conversación que tuve con la Novia de México, doña Angélica María; una mujer que, con base en su belleza, esfuerzo, talento, disciplina, empeño y dedicación se convirtió en una estrella internacional y que su mayor éxito se llama Angélica Vale. No saben qué agradables sorpresas podrán ver este sábado, a las diez de la noche, si nos acompañan en Imagen Televisión.