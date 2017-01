Casi muere en sus brazos

14 de Enero de 2017

Esta noche, a las 22:00 horas, ojalá nos acompañe en la transmisión del programa El minuto que cambió mi destino. Tenemos como invitado a Ernesto D’Alessio y no saben la fuerza de las declaraciones sobre su vida, su niñez al lado de personas tan polémicas como Jorge Vargas y Lupita D’Alessio, quienes pelearon a lo largo de muchos años.

Una de las declaraciones más impactantes que dio es cuando relata que su hermano mayor, Jorge, casi se muere en sus brazos debido a una sobredosis de cocaína.

Los espero en Imagen Televisión, canal 3 de tv abierta; 118 Sky, Izzi y Megacable; 33 de Totalplay y 109 de Dish.

¿Y LOS QUE APOYARON A HILLARY?

Se han puesto a pensar, ¿qué podría pasar con todos los artistas que públicamente apoyaron a la señora Hillary Clinton, excandidata del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos?, se me hace que Donald Trump, presidente electo de ese país, no es un cuate que se quede callado y ponga la otra mejilla después de una ofensa o ataque. Al contrario, se me hace del tipo vengativo.

Quizá a los artistas norteamericanos que se le han enfrentado (y que son muchísimos) los pase por alto, ya que son de ese país, pero la duda y el miedo me surge cuando hablamos de cantantes mexicanos que públicamente salieron a los medios para apoyar a Hillary, como Vicente Fernández, quien le escribió una canción a la señora e incluso ella lo recibió en un evento público.

Otro de los casos son los Tigres del Norte, quienes también salieron a los medios haciendo proselitismo a favor de la esposa de Bill Clinton. Y el tercer caso es el de doña Angélica María.

Espero que no haya represalias, no sólo en contra de estos artistas, sino en contra de todas las comunidades latinas en Estados Unidos y es que no veo quién pueda ponerle un alto al Presidente electo del país más importante del mundo, un señor que cree que sus vecinos del sur, es decir México, somos una bola de delincuentes, asesinos y violadores.

Se nota que este individuo no conoce México.