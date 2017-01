¿Y el discurso político de Carmen?

12 de Enero de 2017

El 14 de febrero se estrenará —por centésima ocasión— Aventurera, ahora bajo la batuta de Juan Osorio y Gerardo Quiroz. Llevan un elenco que se antoja mucho ver en escena: Susana González, Mauricio Islas, Ernesto Laguardia, Alexis Ayala, Rafa Inclán y doña Carmen Salinas.

A pesar de que todos hemos visto esta puesta una y otra y otra vez, siempre es interesante. Uno de los aspectos que más me llama la atención es la posibilidad del sketch político que, durante casi 20 años, hizo Carmen Salinas, pues mucha gente la creía la conciencia del pueblo, ya que hablaba duro sobre los políticos. Claro, siempre y cuando no pertenecieran al PRI, pero ahora la cosa se pondrá peor, pues es grande el nivel de malestar popular del público en contra de los políticos y en especial de los diputados plurinominales, es decir, los que no elige el pueblo, sino que son resultado de un dedazo de su partido.

En este concepto está Carmen Salinas, quien por un favor de algún funcionario de ese instituto político se le dio una diputación, aunque la señora prácticamente nunca vaya a la Cámara de Diputados y cuando asiste se queda dormida. Es entendible, pues ella no es política, nunca lo ha sido, ni lo será, aunque sí es muy hábil para sacar provecho de los políticos.

La más reciente declaración de la señora es que estaba de acuerdo con el gasolinazo, que ya era hora de que el gobierno quitara el subsidio de las gasolinas, que además eso sólo afectaba a los que tenían automóvil. Eso dijo, pero le tengo que decir que no, que está comprobado que el aumento en ese hidrocarburo afecta a todos, pues hay que transportarse, e incluso la comida se transporta en vehículos que usan ese combustible.

Luego de esas declaraciones, todos los medios de comunicación serios se la acabaron, por ello, cuando presentaron Aventurera, no respondió nada al respecto.

Miren, todo está bien, esta señora debe dedicarse a hacer chistes, pero no meterse en temas de política, que es cosa seria, pues una declaración de una diputada —como lo es ella— puede cambiar el rumbo del país, aunque sabemos que sus declaraciones son en el sentido de mentarle la madre a un candidato al gobierno de Estados Unidos, decir que ella no sabía a qué se iba a la Cámara de Diputados, a dormirse en las sesiones (hay fotos) o a presumir sus contactos y tráfico de influencias en la política.

Hoy en día México NO necesita “políticos” así, necesitamos gente preparada y que ame a su país. De cualquier forma claro que iré a ver su sketch político en Aventurera, que por cierto le sale bien y ahora con Inclán, creo que mejor.