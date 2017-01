¿Viva el Rey? I

24 de Enero de 2017

“Ofrezco mis fervientes súplicas a aquel Todopoderoso que gobierna el universo, y cuya ayuda providencial puede suplir todo defecto humano, para que su bendición se consagre a las libertades y a la felicidad del pueblo de los Estados Unidos”. Con estas palabras fundacionales, pronunciadas en 1789 por George Washington, en el Federal Hall National Memorial de Nueva York iniciaba la historia como nación de Estados Unidos.

Terminada la guerra de independencia, en la cual las llamadas 13 colonias, apoyadas por el ejército continental y voluntarios franceses liderados por Washington, derrotaron al ejército imperial británico en la batalla de Yorktown, en las inmediaciones del río York, se inició la construcción de la nación y comenzaba una larga tradición que llega hoy hasta nuestros días, 228 años después, en la que la llamada Ceremonia de Investidura Presidencial se realiza como un ritual en el cual el Presidente electo toma posesión.

En días pasados, fuimos testigos de la ceremonia en la que Donald John Trump asumió el poder como el Presidente número 45, en un evento que para el pueblo de EU representa la transferencia pacífica del poder, así como un motivo de celebración y la posibilidad de continuar con una tradición que los unifica y fortalece. De acuerdo con The New York Times, la ceremonia costó cerca de 200 millones de dólares.

La Constitución de EU no señala ningún protocolo o ceremonia de investidura presidencial y no precisa cuándo ni dónde se debe asumir el cargo ni quién debe tomar protesta del juramento; tan sólo menciona el hecho de que el Presidente electo deberá prestar juramento al cargo, y se ha vuelto una tradición centenaria que en la Ceremonia de Investidura los mandatarios presten juramento sobre una Biblia, a pesar de ser un país laico, y al no contarse con un protocolo establecido para dicho juramento, los presidentes han elegido variadas formas para hacerlo.

John F. Kennedy hizo su juramento sobre una Biblia católica, la religión que él y su familia profesaban. En 1963 Lyndon B. Johnson, entonces vicepresidente de EU, y quien se convirtiera en Presidente tras el asesinato de Kennedy, ante la premura de los hechos prestó su juramento acompañado de la viuda Jaqueline Kennedy, en la Sala de Conferencias del avión presidencial, el Air Force One, y sobre una Biblia que había en el avión.

George Bush padre, en 1989, y George Bush hijo, 12 años después, decidieron realizar su juramento sobre la misma Biblia en la que tomara protesta George Washington en 1789. En 1993, Bill Clinton juró sobre una Biblia de su propiedad, regalo de infancia de su abuela materna.

Barack Obama realizó su primer juramento con la misma Biblia que utilizara en 1861 Abraham Lincoln, quien aboliera la esclavitud en EU, en un acto lleno de simbolismo; su segundo juramento lo realizó sobre una Biblia que perteneció a la abuela de su esposa. Donald Trump hizo su juramento sobre dos Biblias, una, regalo de su madre al terminar la primaria; la otra, la Biblia de Abraham Lincoln, la misma que utilizara Obama cuatro años antes.

De igual forma, y aunque ya es una tradición celebrar la ceremonia de Investidura Presidencial en el Capitolio, de las cuales se han celebrado 54 en dicha sede, también es cierto que dicha ceremonia se ha realizado en seis espacios diferentes a lo largo de la historia. La semana entrante comentaremos cuáles han sido las sedes en las que se ha llevado dicha ceremonia, y comentaremos algunos aspectos relevantes de las mismas, a la vez hablaremos sobre las acciones emprendidas por Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos, en sus primeros y polémicos días de gobierno.