¿Podemos ser más productivos?

14 de Enero de 2017

Cuando empezaba a trabajar como pasante de Derecho, tuve ocasión de conversar con uno de los fiscales más distinguidos de la época. Orgulloso de poder aleccionar a un joven, me refirió la investigación de un homicidio relevante a su cargo.

“Cuando llegaba tarde a la oficina”, contó, “era a las siete de la mañana; cuando me iba temprano, las dos de la madrugada. Durante el año y medio que duró la investigación, mis tres asistentes acabaron divorciándose y yo mismo, por atender la red federal, me pesqué una infección en la vejiga: no me levantaba ni a orinar”.

Detalló sus penurias y las presiones que soportó, tanto de parte del procurador capitalino como del procurador general de la República. Le exigían cuentas el secretario de Gobernación y hasta el Presidente… Promovió cateos, decomisos, aseguramientos e interrogatorios. En los tribunales inició acciones que quedaron consignadas en una treintena de carpetas…

“Cuando todo terminó”, se ufanó, “me fui a descansar 15 días, con una felicitación del procurador”. Yo lancé, entonces, la pregunta obligada: “¿Y quién fue el homicida?”. Él me miró con estupefacción: “¿Que quién fue el homicida? Eso nunca se supo”, replicó: “Lo importante fue que cumplimos con nuestro deber”. La anécdota hace entendible el Informe sobre Perspectivas Laborales (OCDE, 2016): los mexicanos trabajan un promedio de dos mil 246 horas al año, mientras los alemanes sólo mil 371. Trabajamos más que suecos, suizos, daneses y noruegos. ¿Por qué, entonces, estos países son más productivos que nosotros? La respuesta es simple: porque a menudo estamos concentrados en procesos y olvidamos los resultados.

En El ejecutivo eficaz (1969), Peter Drucker sostiene que “todo ejecutivo eficaz orienta su aportación hacia el exterior, encauza sus esfuerzos hacia los resultados, más que hacia el trabajo y se pregunta: ‘¿Qué resultados se esperan de mí?’, antes de pensar en el trabajo que ha de hacerse, en las técnicas y las herramientas”.

El libro me hizo ver, con dolorosa claridad, que gran parte de las personas que me rodeaba estaba más preocupada por horarios, reuniones y prácticas inútiles que por aportar un resultado. ¿Qué resultados se esperan de mí? se convirtió, desde entonces, en mi mantra. Implicó rechazar todo aquello que no contribuyera a obtener los resultados esperados; a no desperdiciar el tiempo —ni el mío, ni el de los otros—; a delegar lo que no formara parte de mis tareas esenciales y a que lo urgente nunca me distrajera de lo importante.

¿Puede aprenderse la eficacia?, Drucker asegura que sí. Después de leer su libro, doy fe de que, hoy día, nunca presento un documento en 100 cuartillas cuando puedo presentarlo en cinco. Procuro concentrarme en un número reducido de áreas en las que puede producir los mejores resultados y me obligo a establecer prioridades.

Drucker se volvió mi gurú. Con él no sólo aprendí a poner en juego las habilidades de mis jefes, a seleccionar a mis colaboradores por sus virtudes, pasando por alto sus defectos (“la única excepción es la deshonestidad”) y a no tolerar a los incompetentes: “Todo ejecutivo, sobre todo a nivel directivo, tiene el deber de reemplazar a quienquiera que fracase continuamente en sus responsabilidades”. No hacerlo, lastima al equipo.

Si El arte de amar, de Ovidio, fue uno de los tres libros que más influyó en mi vida, El ejecutivo eficaz fue otro de ellos. Releo sus páginas una y otra vez e, invariablemente, aplico en mi vida laboral sus enseñanzas. Es una fuente de inspiración para todo aquel que aspire a ser más productivo.