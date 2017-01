Frentes Políticos

15 de Enero de 2017

I. La apuntada. La diputada federal Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, se suma a quienes pretenden la candidatura del PRI a la Presidencia en 2018. Ha estado muy activa los últimos días. Para salir de la crisis pasajera propuso, entre otros puntos, impulsar nuevas refinerías en México y el uso de energías alternativas que generen combustibles más baratos y, aunque el Sistema Nacional de Transparencia incluye a Pemex, la legisladora planteó transparentar los ingresos del petróleo para saber cuánto se produce y en qué se gasta. Como viene de atrás, ya invadió redes sociales como Snapchat con su foto, en feroz campaña. ¿Soñadora o tiene con qué?

II. Fracaso. Quien no endereza el barco es Édgar Olvera, el alcalde de Naucalpan. Conforme pasan las semanas, su municipio se hunde en el terror y la violencia. En menos de dos semanas nueve personas fueron lesionadas y una perdió la vida en tres distintos asaltos al transporte público, evidenciando que los operativos no le funcionan. La noche del viernes, tres pasajeros de camión resultaron baleados tras ser amagados por dos asaltantes. Uno murió camino al hospital. Dicen que es más fácil que baje la gasolina a vivir sin miedo en Naucalpan. Y dicen, dentro del mismo PAN, partido al que pertenece, que Olvera podría renunciar antes de que acabe enero. ¿Será?

III. Protegidos. Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, pidió a los mexicanos no preocuparse por dejarlos en momentos de volatilidad económica, ya que el manejo de la política monetaria no dependerá de una sola persona y los economistas están preparados para hacer frente a la incertidumbre llamada Donald Trump. No se desanimen, quedan en muy buenas manos y el Banco de México seguirá enfrentando los retos, dijo. Será gerente del Banco de Pagos Internacionales, pero antes de irse aseguró que el alza a la gasolina sí fue a causa de las reformas. Cerrar la boca no es lo suyo, políticamente hablando.

IV. Apuntalado. Quien comienza el año a todo ritmo es Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero. Sabedor de que la actividad turística representa el 8.7% del PIB de nuestro país y de que su estado es punta de lanza en el sector, no se distrae. “La gobernabilidad es una tarea conjunta”, precisó el mandatario, y ratificó su respeto al trabajo de los alcaldes durante una reunión de trabajo con ediles de los 81 municipios de la entidad. “En Guerrero continuaremos haciendo lo que nos corresponda para seguir siendo una potencia turística en México”, garantizó. Sería un error que la joya de la corona perdiera brillo. En sus manos está el desarrollo.

V. Desesperados. Todo parece indicar que el descontento social puso a pensar a los gobernadores. En cada región de México han surgido ideas para disminuir la carga que representa para algunos sectores el aumento a los precios de las gasolinas. Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo León, presentó una iniciativa para reducir la cantidad de diputados de representación proporcional. Manuel González, secretario general de Gobierno, entregó la propuesta el viernes. Representaría un ahorro de hasta 12 millones de pesos para el estado. Se reformaría el artículo 46 de la Constitución local y plantearía bajar de 16 a sólo cuatro la cantidad de legisladores de representación proporcional. Espera que la propuesta tenga eco. “Cada diputado le cuesta al erario aproximadamente un millón de pesos al año”, detalló. La pregunta principal es: ¿Valen lo que cobran?