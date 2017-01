2017: Agenda política hemisférica

25 de Enero de 2017

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza ni deuda que no se pague. Finalmente, Donald J. Trump es el nuevo Presidente de EU y ese hecho impactará el futuro del nuevo ciclo de relaciones interamericanas para los próximos cuatro años. Un nuevo estilo. Una visión emergente. Una lógica distinta de ver el poder. Destacan en la agenda inmediata: la renegociación del TLCAN y su vínculo con seguridad y migración en Norteamérica, el ciclo electoral en América Latina y el Caribe, el post conflicto en Colombia, el futuro de la relación entre EU y Cuba, la evolución de la situación política en Venezuela y los retos persistentes para la democracia en la región, especialmente, el flagelo de la corrupción. Trump ha sido contundente sobre su mantra político desde el discurso de posesión: “Una nueva visión gobernará esta tierra desde hoy y será sólo América Primero.” La política exterior estará enfocada en “los intereses americanos” y contemplará “la paz por medio de la fortaleza” como principio “que hará posible un mundo más estable, pacífico con menos conflicto y más base común”.

El nuevo Presidente advirtió sobre la reconfiguración de alianzas y la reconsideración del marco existente del libre comercio en aras de “proteger” a los ciudadanos que han quedado rezagados por los embates de la globalización.

Canadá ha optado por la apertura como lo indicó su Primer Ministro en un artículo publicado en The Economist, con motivo de la conmemoración del 150 Aniversario de la Independencia. Trudeau apuesta por la apertura al comercio, por fortalecer esquemas de cooperación y adoptar políticas para atender las causas subyacentes de la ansiedad que genera la globalización.

Paralelamente, el ciclo electoral traerá consigo un impacto político que deberá ser tomado en consideración. Destacan comicios legislativos y locales en Haití, elecciones generales en Ecuador, Honduras, Chile y Bahamas, elecciones locales en México, elecciones legislativas en Argentina, elecciones municipales en Nicaragua y las eventuales elecciones de gobernadores y alcaldes en Venezuela. A ello, seguirá un 2018 intenso con comicios presidenciales en Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Venezuela y Brasil, además de elecciones intermedias en EU.

Para contar con un continente estable y próspero será fundamental que el afianzamiento de la democracia continúe como un vehículo indispensable para procesar pacíficamente los diferendos políticos, en un peligroso caldo de cultivo en el que se mezclan la evidente desafección popular con la política tradicional, el hartazgo con la corrupción, las contradicciones del ejercicio público en el mundo de la posverdad y la existencia de un electorado cada vez más volátil e impredecible.

BALANCE

Como indica el informe América Latina y el Caribe en 2030: Escenarios Futuros del BID y el Atlantic Council, persiste la incertidumbre en torno a si las democracias de la región tendrán la “resiliencia” necesaria ante los cambios económicos, la ola de criminalidad, la corrupción sistemática, la tentación de populismos o liderazgos antidemocráticos y qué rol jugarán sus ciudadanos ante procesos tan divisivos y polarizantes.

Ante un panorama lleno de interrogantes y acertijos es central preservar el respeto a los derechos humanos y el voto libre y secreto como guías de nuestro actuar cotidiano. Como afirma el Secretario general de la OEA, Luis Almagro: “2017 será un año clave en la vigencia de los principios democráticos que hacen de las Américas un continente de paz”.

* Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia. Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.