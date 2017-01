El ciclo real de negocios

19 de Enero de 2017

Por Joaquín Tapia Maruri*

Busca la paz y encontrarás la tranquilidad.

Los cambios del equilibrio económico a largo plazo son ocasionados por alteraciones de la oferta y la demanda agregada, o ambas, pudiendo ser de corto y largo plazos, asociándose tradicionalmente el primero al manejo de la demanda y el segundo a los cambios en la oferta agregada, estos últimos se conocen como las teorías del ciclo real de negocios y se relacionan actualmente, a nivel global, con la pérdida del impulso y del dinamismo económico, aun a pesar de la existencia de recursos ociosos.

La teoría convencional apuntaría a que estos recursos se podrían incorporar al proceso productivo, si los precios y salarios se ajustasen para obtener el equilibrio y/o —tasa natural de desempleo o la NAIRU o nivel de pleno empleo de la economía—, pero que en realidad no parecen incorporarse, a pesar de la flexibilidad aludida.

Algunos teóricos consideran que los cambios en la oferta y la demanda agregadas son independientes de la tasa natural de crecimiento económico y sus impactos en precios o en las cantidades producidas indican exceso o falta de recursos empleados.

No obstante, esta explicación no es del todo convincente ante los ojos de los hacedores de política económica, en estas condiciones, teóricos del ciclo real de negocios, asociados a Ed Prescott, establecen que los cambios en la oferta agregada inciden en la tasa natural de crecimiento de pleno empleo, por ejemplo, grandes descubrimientos de yacimientos de materias primas o una mejora sustancial del avance tecnológico de alto impacto en la productividad aumentarán el producto de pleno empleo. Cabe señalar que los cambios en la demanda agregada no son relevantes en el análisis del ciclo real de negocios.

Existe otro grupo de economistas, como O. Blanchard y L. Summers, que está en desacuerdo con el supuesto de que el nivel de pleno empleo —hysteresis economics— no se afecta por los choques de demanda, sostienen que la tasa natural de desempleo o el pleno empleo del producto están sujetos a cambios y una forma de explicar la existencia de recursos ociosos y/o empleo es por una contracción en la demanda agregada, esto es debido a que el desempleo existente está desalentado o cansado de buscar empleo y a que los empresarios se encuentran reticentes a contratar trabajadores que han estado desempleados durante largos periodos de tiempo, el resultado es que el desempleo aumenta y el nivel del producto cae por debajo del nivel de pleno empleo. El corolario sería utilizar medidas expansionistas para incrementar el pleno empleo.

Ciertamente, las teorías del crecimiento económico recientes, R. Barro y M. Sala, dan lugar a cambios en la oferta agregada como adiciones en el stock de capital físico y humano y la productividad, mayor dotación de materias primas; pero también con cambios en las políticas fiscales y monetarias que incrementan el uso de recursos, expandiendo la tasa natural de crecimiento y la actual.

En este contexto del debate y ante la perspectiva de bajos niveles de crecimiento económico mundial por venir, la investigación y el desarrollo serán imperativos constantes, en donde los mercados caracterizados de origen oligopólico —contestados— tendrán la última palabra, pues, a fin de cuentas, son los empleadores de recursos productivos los que definirán el resultado final.

*Profesor de Economía de la Facultad de Estudios Globales.

Universidad Anáhuac México, Campus Norte