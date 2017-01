Los republicanos frente a Trump

12 de Enero de 2017

Por Analicia Ruiz *

El panorama postelectoral en Estados Unidos presenta un horizonte de incertidumbre inusual para tiempos postelectorales. Una vez concluida una elección, hay definición y certidumbre sobre las expectativas políticas, se alinean las fuerzas y se puede pronosticar el comportamiento de las mismas. Sin embargo, el triunfo de Donald Trump ha cambiado esta premisa, a pesar de que los republicanos controlan el poder Ejecutivo, el Legislativo y posiblemente el Judicial, existen dudas sobre cómo se alinearán las fuerzas políticas.

Esa certidumbre no significa la posibilidad de llevar a cabo la agenda política del Presidente, sino de cómo se comportarán los tres poderes. Cuando Obama obtuvo la reelección en 2012, con una mayoría republicana en el Senado, era claro que la oposición no le permitiría llevar a cabo su agenda política. Para Trump, la mayoría en el Senado no le da certidumbre sobre el apoyo que tendrá.

Si bien el Partido Republicano tiene mayoría en el Senado, con 52 curules contra 48 demócratas, y en la Cámara de Representantes, la incertidumbre recae sobre si habrá senadores republicanos que le harán la vida difícil a Trump, imposibilitando la aprobación de nombramientos y de iniciativas. La lupa está puesta sobre aquellos republicanos que fueron abierta o moderadamente opositores a Trump.

En Estados Unidos un senador puede, y generalmente quiere, reelegirse, por lo que su prioridad cuando emite un voto son sus electores. Muchos senadores son reconocidos políticos en sus estados y gozan de cierta independencia partidista, por lo que son menos susceptibles a ser presionados por el Presidente para emitir un voto.

En 2001, el senador republicano por el estado de Vermont, James Jeffords, ante la presión ejercida por el presidente George W. Bush, alteró la fuerza política del Senado al renunciar a su partido y convertirse en senador independiente, alineándose a los demócratas. Los republicanos tenían 50 votos contra 50 de los demócratas y el desempate lo definía el vicepresidente. El voto de Jeffords permitió a los demócratas obstaculizar la agenda conservadora de Bush que incluía fuertes recortes a los impuestos. Por el comportamiento poco ortodoxo de Trump se puede inferir que presionará a más de un senador para lograr sus objetivos, incluso hay rumores de desencuentros telefónicos entre Trump y algunos senadores, lo que un escenario similar al de Jeffords, es viable.

Otro de los factores que influirá en el voto de los senadores es la popularidad de Trump en sus estados. A pesar de la filiación partidista de cada legislador, el comportamiento de la imagen de Trump en cada uno de los estados es, sin duda, un factor determinante. Los senadores de aquellos estados en los que la popularidad de Trump es alta, son más proclives a apoyar sus iniciativas. En los estados en los que no se vean los beneficios de la agenda de Trump, al menos en el corto plazo, le será más difícil contar con el apoyo de esos legisladores, sobre todo de los que enfrentan reelección en dos años.

El triunfo de Trump dio a los republicanos la posibilidad, que no habían tenido en varios años, de aprobar su agenda conservadora. Falta saber si los republicanos le permitirán a Trump llevar a cabo sus estridentes propuestas electorales.

* Profesora de la Facultad de Estudios Globales.

Universidad Anáhuac México.

forointernacional@anahuac.mx