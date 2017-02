Perdón y olvido

01 de Febrero de 2017

Es difícil definir cuál ha sido la estupidez más grande del presidente Donald Trump en su breve ejercicio al frente de la Casa Blanca. Su obsesión antimexicana nos duele mucho, pero es peor su disposición de impedir la entrada a todo musulmán que, en ese momento, se convirtió —si no lo era ya— en un enemigo del imperio. Hay un aspirante al Oscar del domingo que no pudo subirse al avión para ir a Los Ángeles; hay dos jugadores de excepción en la liga mayor del basquetbol americano que podrían ser expulsados del país de su adopción por el ministerio de su fe. Este asunto está resultando peor de lo que esperábamos.

El gobierno de Israel ha tenido que disculparse con el nuestro por la imbecilidad del señor Netanyahu, su primer ministro, que equiparó al famoso muro fronterizo del pelipintado con el muro que los judíos han hecho construir para detener la migración palestina a lo que ambas razas consideran su territorio. El mismo presidente Peña, en uno de sus mensajes más recientes, ha tenido que reconocer que una hora de conversación con el señor Donald Trump no condujo a acuerdo en ningún tema. Lo único que obtuvo, dice el Presidente, es que seguirían conversando.

Las amenazas van a seguir; las agresiones no tienen límite. México debe olvidarse de las frases demagógicas que riman con dignidad y soberanía: al carajo Estados Unidos. México es un país noble y valioso. Su gente merece respeto. Especialmente de sus propios gobernantes.

PILÓN.- Es evidente que la Presidencia de la República y su equipo de comunicadores se han dado cuenta de que han estado equivocando sus políticas de comunicación durante cuatro años. Ayer, el abogado de la Presidencia salió a decirnos que el Poder Ejecutivo ha iniciado un proceso de inconstitucionalidad en contra de los ocho artículos de la ley de Telecomunicaciones que dieron fundamento a los “lineamientos” de conducta que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) emitió en vísperas de la Nochebuena y deberían entrar en vigor el próximo 16 de febrero. Dichos lineamientos, entre muchas otras imbecilidades, dicen defender los derechos de las audiencias de radio y televisión de nuestro país y comienzan por tratarlos como si fuesen deficientes mentales.

La principal preocupación de estos “lineamientos” es que los conductores de programas informativos de radio y televisión no confundan la gimnasia con la magnesia y no metan subrepticiamente en sus emisiones propaganda política disfrazada de información. Explícitamente, los comunicadores deben —según los imbéciles lineamientos— hacer una pausa y mediante voz o imagen aclarar que lo que viene a continuación es opinión personal o postura editorial del medio. Si no lo hicieren, los comunicadores pueden ir al bote y las empresas de medios electrónicos pueden ser objeto de multa hasta de tres por ciento de sus ingresos anuales. Poca madre.

El abogado del Presidente, el señor Humberto Castillejos Cervantes, se ha encargado de plantear la inconformidad presidencial, que muchos compartimos.