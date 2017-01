Mitad y mitad

31 de Enero de 2017

Aquí yace media España; murió de la otra media.

Mariano José de Larra.

Si algún mérito pudiese reclamar para el registro que ahora llaman récord del señor Donald Trump, sería su habilidad para quebrantar de un solo golpe la endeble unidad de la sociedad norteamericana; hoy en día, los vecinos no se dividen entre demócratas y republicanos, negros y blancos, latinos y asiáticos o cualquier otra secesión. Hoy solamente somos trumpistas o antiTrump. Lo cual no es ni malo ni bueno. En cierta forma nos une.

El trumpismo no llegará a los cuatro años constitucionales. En primer lugar porque la división que ha generado en su país se extiende al mundo entero. Benjamin Netanyahu, un nazi con la estrella de David en el pecho, se apresuró a tomar partido en favor del muro, aunque luego dijera emulando a Vicente Fox: ¿quién dijo México?

Si algo debiera reconocerse a Donald Trump es su extraordinaria capacidad de unir a los mexicanos. Cuando llegaron los españoles —ni siquiera existíamos— todas las tribus nos vendimos para chingarnos a los aztecas. Cuando en la Colonia la corona discriminó a los criollos, en Querétaro, hoy de festejo, una casquivana reunía a conspiradores para buscar la independencia. El tema de la Robolución es patético; se trató simplemente de ver quién se chingaba más que el otro. El país institucional fue una prolongación de lo mismo.

La anécdota cruel dice que los mexicanos somos jaibas en una cubeta y que si alguno de nuestros compatriotas trata de salir del cautiverio, no faltará el primero en jalarlo para que vuelva a caer. Las elecciones del 8 de noviembre pasado nos dicen que Estados Unidos es un país dividido. Creo que sus habitantes lo van a solucionar muy pronto, y sinceramente me vale madre.

Los mexicanos, por esta única e histórica oportunidad, deberíamos unirnos. No en torno a Peña Nieto, que no lo merece, sino en torno a nosotros mismos.

PILÓN.- Ni me agrada ni sé mucho de este tema, pero si alguien tiene la estúpida idea de terminar la barda entre México y Estados Unidos, dos mil kilómetros más, y alguien tiene que pagar por esa pendejada, no me parece mal que sean los narcotraficantes, aunque no tengo idea de cómo el fisco americano va a cobrarlo. Pero, al final del día, los narcos son los principales beneficiarios del libre comercio que Trump quiere impedir. Los mayores consumidores están del lado de arriba del muro. Los proveedores estamos abajo. En medio están los que ganan con ello, como en cualquier bien del comercio. De cualquier manera, los consumidores de carros o mota serán los de allá, quienes van a pagar.