Un Ballo in Maschera

30 de Enero de 2017

No puedo decir con certeza en qué programa informativo fue, porque sigo simultáneamente varios, pero la mañana del viernes me di cuenta de que la principal preocupación del conductor era el contenido del mensaje tuit que ese día hubiere enviado a esa hora Donald Trump. Me puse a revisar mis columnas de enero y en su gran mayoría ellas están dedicadas, de una manera u otra, a este personaje.

Cualquier somero análisis de los medios mexicanos o internacionales nos llevará a la misma conclusión: Donald Trump no ganó la posición número uno del poder mundial gracias al Colegio Electoral de Estados Unidos, las redes sociales o mucho menos al voto directo de los ciudadanos. Donald Trump ganó presencia y peso, entre otros factores geopolíticos, gracias a los medios tradicionales de comunicación masiva, especialmente aquellos que no solamente le escabulleron su simpatía sino que abiertamente se pronunciaron por, e incitaron a, votar en contra suya.

La estrategia es vieja y conocida, y se hizo popular en el periodismo de espectáculos: “Que hablen de mí; aunque sea bien”, frase que originalmente se atribuye a Dalí. Oscar Wilde había dicho antes con mayor ingenio “hay solamente una cosa en el mundo peor a que hablen de ti y eso es que no hablen de ti”. Desde la muy lejana lejanía, Cervantes engarza: “Eso me parece, Sancho —dijo don Quijote—, a lo que sucedió a un famoso poeta de estos tiempos, el cual, habiendo hecho una maliciosa sátira contra todas las damas cortesanas no puso ni nombró en ella a una dama que se podía dudar si lo era o no; la cual, viendo que no estaba en la lista de las demás, se quejó al poeta diciéndole, que qué había visto en ella para no ponerla en el número de las otras, y que alargase la sátira y la pusiése en el ensanche”. Mejor cortesana conocida que puta anónima, diría uno.

El asunto va más allá de lo mediático.

No solamente los periodistas de opinión mexicanos hemos entronizado a Donald Trump como el superstar que siempre ha pretendido —y en ocasiones ha logrado— ser. Comenzando por el gobierno de México y todas las entidades políticas y sociales que constituyen su cauda, todos los mexicanos nos hemos dedicado a hacer del pelipintado, en diez pinches días, el núcleo de nuestra galaxia existencial. Como si no existiera en el mundo entero un solo cliente para nuestros productos respetables en su calidad; como si nuestra mano de obra no pudiera ser utilizada en mutuo beneficio por otro país. Como si no hubiera más turismo para México que el gringo. Como si no les gustase el guacamole en Nueva Zelanda.

Finalmente, y así entendí el largo discurso del ingeniero Carlos Slim, como si México fuese incapaz de generar trabajo, producción, consumo y riqueza para los valiosos mexicanos que en Estados Unidos, presumiblemente, recibirían una patada en el culo. Aunque el golpe se revierta más temprano que tarde al consumidor estadunidense.

Culeros, es la palabra; equivalente a rajones, cobardes, miedosos, putos —como les gritan los mexicanos a los porteros en el conflicto con la impoluta FIFA— o pusilánimes, si vamos publicar en una revista literaria. Así gritaban los medio traidores tlaxcaltecas y chichimecas, conocidos como gritones, cuando en 1520 asustaban a los aztecas que defendían Tenochtitlan. Culeros es lo que somos. Pienso que ya es tiempo de dejar de considerar al señor Trump como el sol de nuestro sistema estelar: él es una estrella más de su canal de sus estrellas. Él es el problema de los ciudadanos del norte.

¿Por qué no miramos abajo de la panza, que ya se nos va a reducir? Debajo de las suelas de los zapatos está un terreno que se llama México, que es nuestro, pero que, a cambio de ese título de propiedad, quiere que nos pongamos a trabajar.

PILÓN- Un Baile de Máscaras, de Verdi, es la ópera que tiene la historieta más chistosa del mundo. Se llamó originalmente Gustavo II, porque la historia va sobre el asesinato, en Estocolmo, del rey durante un baile de carnaval; luego fue La Vendetta y su trama —que es lo menos importante— tuvo que ser trasladada a Boston, del otro lado del mar, para ser Un Ballo in Maschera. La censura ya andaba chingue y chingue.

Eso es lo que estamos viviendo.