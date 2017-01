25 de Enero de 2017

… jugando a ser felices por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos, pero llegamos tarde…

Ricardo Arjona, Tarde (Sin Daños a Terceros).

Tarde, cuando ya estamos en el último tercio de la lidia de esta administración, me doy cuenta de que su deficiencia principal ha sido precisamente la de no entender el sentido del timing. A tiempo amar y separarse a tiempo, por citar un lugar muy común.

Se le vino encima la crisis previsible y, como bien se vio después, el único que la vio venir fue Luis Videgaray, del arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Precisamente ahí, cuando el presidente actual de los primeros lanzaba su avalancha de insultos, agresiones y amenazas en contra de nuestro país, era cuando debieron haberse formulado, con firmeza y decisión, los “10 objetivos del gobierno de la República en la negociación con EU” que ayer fueron enunciados por el presidente Peña, al reconocer que —al fin— “debemos redefinir, sobre bases de mayor certidumbre, la relación de México con el nuevo gobierno de Estados Unidos de América”.

Un poquito tarde y un poquito poco, cuando ya la Casa Blanca había anunciado, adelantándose a Los Pinos, el encuentro de los dos presidentes el 31 de enero que viene. Vamos a ver: el primer objetivo de México es que exista un compromiso de Estados Unidos de garantizar trato humano y respeto a los derechos de los migrantes mexicanos.

El segundo es que cualquier proceso de repatriación de migrantes indocumentados sea de manera ordenada y coordinada. De entrada, estamos aceptando que Trump haga deportar a los mexicanos que quiera mediante una orden ejecutiva.

El tercer objetivo es que los dos países trabajen de manera conjunta en el desarrollo de Centroamérica. Eso implica que México agarre formalmente la chamba de reducir la migración de centroamericanos hacia el norte, que ha crecido exponencialmente.

El cuarto es asegurar el libre flujo de las remesas de los mexicanos hacia su país. ¡Faltaba más!

El quinto es que Estados Unidos debe asumir el compromiso para detener la entrada de armas y dinero sucio a nuestro país.

El sexto es preservar el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, sin aranceles ni cuotas.

El séptimo es modernizar el TLC para incluir energía, telecomunicaciones y comercio electrónico, mientras que el octavo objetivo es que el nuevo acuerdo comercial se traduzca en mejores salarios para los mexicanos y el noveno busca proteger el flujo de las inversiones hacia México.

El décimo se puede enunciar así: México no cree en muros, cree en puentes.

Parece una carta a Santa Claus enviada el 2 de febrero, un poquito tarde, que presume compromisos que Estados Unidos difícilmente tomará. De todas maneras, es una postura que los mexicanos habían esperado y demandado desde septiembre-octubre del año pasado por parte de su gobierno ante las bravuconadas de Trump.

El presidente Peña anunció también los cinco principios que guiarán la negociación con el nuevo gobierno gabacho: soberanía nacional, mutuo respeto al Estado de derecho, visión constructiva y propositiva, integración de Norteamérica y negociación integral.

Es difícil no estar de acuerdo con los objetivos o las directrices indicadas. Lo que le faltó a la postura fijada por nuestro Presidente fue la firme definición de lo que es negociable y lo que no lo es. Dejarle muy claro a los mexicanos, no a Donald Trump, cuándo se levantarán los secretarios Videgaray y Guajardo o el propio Presidente de la mesa de negociaciones: si van las deportaciones masivas o si sigue en pie lo de terminar el muro.

Casi todo es negociable en el mundo de la política.

A mí me faltó que me dijeran qué es lo que no se negocia. Aunque sea un poco tarde.