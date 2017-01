Definition

23 de Enero de 2017

La noticia ha sido temprana y sorpresiva; independientemente de las consecuencias que contraiga, el anuncio ha tenido la virtud de despejar ayer un tanto las nubes de la incertidumbre que tienen a este país en las ascuas de la constante depreciación de su moneda desde la noche del 8 de noviembre pasado.

Los presidentes de México y Estados Unidos, dijo la Casa Blanca, se reunirán el próximo martes 31 de enero en un sitio no revelado aún, pero que muy probablemente será en territorio de Estados Unidos, luego de que los secretarios Videgaray y Guajardo, de México, mantengan conversaciones “de alto nivel” con sus contlapaches gringos, quienes habrán de traducirles la retórica presidencial de Trump del America first.

Debiéramos estar agradecidos. Los encuentros entre los presidentes de los dos países han sido mayormente protocolarios, aunque en casos como el de El Chamizal sirvieran para oficializar acuerdos largamente negociados por sus empleados. El encuentro del 31 de enero servirá para saber de qué color pinta el verde. El discurso inaugural de Donald Trump nos pintó un país hundido que él va a salvar, según dijo, por dos caminos: buy American and hire American. Compra lo que tu país produce y dale trabajo a tus paisanos, así de sencillo. La idea no es mala si las habilidades de Videgaray logran convencer a su amigo Jared Kushner, primer yerno y consejero del señor Trump, que México está en América.

Una cuestión de definición geográfica.

PILÓN.- Una óptica equivocada de los derechos humanos y la justicia ha llevado a los mexicanos a un conjunto de disposiciones legales que se hacen llamar nuevo sistema de procedimientos penales. Bajo el pretexto del principio de derecho romano que presume la inocencia de todo acusado mientras su culpabilidad no sea determinada por un juez, vemos desfilar por las pantallas de nuestra televisión o en las páginas de nuestros diarios los rostros de ladrones, asesinos, secuestradores y otros querubines con una línea negra que impide ver sus ojos. Nos enteramos entonces que han sido detenidos y se apellidan todos “N”. Sin duda son de la misma familia.

El tema se hace más patético cuando quien infringe la ley es un menor de 18 años. Por alguna razón que se me escapa, la edad de 18 ha sido establecida como la del fin de la adolescencia. A esa hora debemos cumplir con nuestras obligaciones con el Ejército mexicano y a esa edad podemos contraer matrimonio y ser llevados a los tribunales penales —o mercantiles o civiles— regulares. Antes no: somos niños.

Estos niños menores de 18 años han preñado una enorme cantidad de novias igualmente jóvenes, han cometido miles de robos, lesiones, secuestros y asesinatos, pero no pueden ser juzgados como adultos. Si son llevados a juicio y encontrados culpables, estos delincuentes son enviados a instituciones de una “rehabilitación” que consiste en el perfeccionamiento de sus métodos delictivos, para su ulterior reincorporación a su oficio criminal. Pero, desde luego, los medios no pueden ni mencionar su nombre ni mostrar plenamente su rostro. ¡Pobrecitos!

Como el joven Federico Guevara, que el otro día entró a su aula de clases en Monterrey echando bala. La tristemente célebre RTC de la Secretaría de Gobernación emitió el día de la balacera en Monterrey un “exhorto” a los medios para que no difundieran una grabación en video del ataque. Eso no me sorprende: la intención de los gobernantes por manejar los medios de comunicación no tiene historia, tiene tradición. Lo que no debe cimentar esa tradición es la sumisión de los medios: ninguno, incluyendo éste en el que escribo, difundió la grabación. Cuando había circulado todo el día por las llamadas redes sociales.

Esa renuncia semivoluntaria a la obligación social de los medios de informar de lo que saben a quien les tenga la confianza de leerlos o sintonizarlos determina la muerte de los medios tradicionales de comunicación. A partir de ahora, no es cierto porque lo dijo Jacobo, como se decía en este país hace cuarenta años: es cierto porque está en internet. Con todos los riesgos que eso implica.