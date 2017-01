20 de Enero de 2017

And The Winner is…

First of all I wanna thank my connect

The most important person with all due respect

Thanks for the duffle bag, the brown paper bag

The Nike shoe box for holding all this cash (…)

Jay Z-The Roc Boys, And The Winner is…

He tenido la oportunidad de asistir a un par de ceremonias en las que se entrega el premio Oscar de la Academia de Artes Cinematográficas de los Estados Unidos. La historia de esa premiación es una colección divertida de anécdotas, fábulas, mentiras, chismes y lugares comunes. La leyenda urbana cuenta que para diseñar la estatuilla que representa esa distinción, su diseñador, el director artístico de la Metro, Cedric Gibbons, y su realizador, el escultor George Stanley, tomaron como modelo el cuerpo desnudo de Emilio El Indio Fernández en sus tiempos de mojarra desempleada en Los Ángeles.

Llamó mi atención, la primera vez que fui a esa fiesta, el gran número de jóvenes, mayormente varones, vestidos de etiqueta que deambulaban por el lobby del teatro; ellos, en traje de smoking; ellas, de largo. Muy pronto me di cuenta de su papel en esta comedia: se sentarían en las butacas asignadas a los diferentes invitados, mientras ellos llegaban; discretamente abandonaban el sitio cuando el titular era conducido a su lugar.

Esta mañana los organizadores de la entronización de Donald Trump en Washington van a tener que hacer uso de este recurso escénico. Después de todo, la premiación a “lo mejor” del cine y la toma de posesión del Presidente de Estados Unidos son eventos mediáticos que un gran auditorio va a seguir en las transmisiones de televisión o por la vía de streaming: por lo tanto, no pueden tener en la imagen que se difundirá de la escalinata del Capitolio sillas vacías: las van a tener que llenar con los llamados dummies, monigotes vivos que suplirán a los más de 50 legisladores, mayormente demócratas, que no asistirán a la investidura del pelipintado.

En el libreto de la ceremonia de los Oscar está perfectamente programado el momento en que se pronuncia la frase “And the winner is…” en cada categoría. A veces hay sorpresas, pero las revelaciones obedecen a las tendencias que han sido marcadas por los Golden Globes, premios que da antes la prensa especializada, los People World Awards, que son una especie de plebiscito, y los pronósticos de los columnistas especializados. Detrás de todo esto está el dinero: los premios Oscar son, simplemente, un motor más para impulsar la taquilla de las cintas que no han tenido presupuesto para publicidad.

En lo que va a suceder esta mañana en Washington no hay sorpresa. El ganador es la intolerancia, la paranoia, el aislacionismo, la esquizofrenia, el egocentrismo, la xenofobia y un racismo subrepticio.

Más cercano a nuestra piel tampoco hay un misterio. El ganador de esta mañana en Washington se llama Andrés Manuel López Obrador. Sus principales promotores responden a los nombres de Donald Trump y Enrique Peña Nieto. El segundo, dice el diario Reforma, con la menor aceptación que Presidente alguno de México haya tenido desde que se inventaron las encuestas. Unido a la impopularidad del PAN y el PRD, no queda otra salida.

El caso de Donald Trump-Andrés Manuel es histórico.

Fidel Castro Ruz era un pequeño burgués hijo de hacendado de Oriente, seguidor del partido Ortodoxo del espectacular suicida Chibás, que buscaba una transformación hacia la democracia occidental tradicional de Cuba. Nada que ver con el comunismo o la izquierda, que habían sido vistos con simpatía por Fulgencio Batista, quien, después de comunista, se convirtió en títere de Meyer Lansky y sus redes de prostitución, drogas y juego en la isla. Fidel Castro fue empujado hacia la izquierda y el comunismo por los presidentes de Estados Unidos y su agresiva política.

Donald Trump y lo que anticipa que será su política, Enrique Peña y lo que es la realidad mexicana, están obligando a los mexicanos a no ver en su horizonte otra opción que el señor Andrés Manuel López Obrador.

And the winner is…

PILÓN.- Como decía mi madre, si Dios quiere, retomaré el tema el lunes. Se me acabó el papel por la urgencia de la fecha. Pero el miércoles 18 de enero murieron los medios de comunicación masiva en los que he estado toda mi vida y en el que hoy todavía estoy, vencidos en dinámica natural por las redes sociales. La Secretaría de Gobernación “exhortó” a que los medios no difundieran el video grabado de lo que pasó por la mañana en la escuela regiomontana del zipizape. Todos los medios aceptaron el exhorto y se autocensuraron. Cavaron su tumba: todos los mexicanos que tenemos un teléfono celular ya habíamos visto la grabación.