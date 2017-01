¡Por favor, no lo distraigan!

31 de Enero de 2017

Para MAA, por la loca idea.



Frenesí y delirio parecieran expresiones hermanas, sin embargo, hay una diferencia central, el delirio es considerado un trastorno mental que provoca desorden de las ideas y alucinaciones. Quizá las múltiples falsedades de la campaña fueron algo más que una estrategia para ganar votos. Ahora llama a “reconstruir” la economía estadunidense, cuando ésta crece y roza el pleno empleo. Habló de la “carnicería americana” en un tono apocalíptico que nada tiene que ver con la realidad. Ve ríos de inmigrantes que, con respecto a México, son irreales. Desde hace una década la migración mexicana a EU desciende al grado de tener ya saldos negativos. Freud lanzó el término “pérdida del sentido de realidad”, ahora se habla de disociaciones. Su asesora, Kellyanne Conway, acuñó la expresión “hechos alternativos”, que ha generado varios escándalos mediáticos. En la versión oficial de la Casa Blanca hay una interpretación alterna a los datos, a los hechos. No es broma, algo no cuadra.

Once días. Desata una guerra diplomática con México. Se pelea por tuit, se reconcilia por teléfono. Inventa un impuesto que contradice las normas de la OMC. Decide que México pague el muro, su muro. Su equipo suelta la idea de un impuesto que grava importaciones y favorece importaciones (BAT), sin pensar en el consumidor. Lanza una batalla contra los inmigrantes, rompiendo con la tradición de EU de acoger a aquellos que libran una situación grave de opresión, como con los sudaneses. Se pelea con las “ciudades santuario” que repelen su política hacia los inmigrantes. Son quince o veinte e incluyen a las más importantes de su país, como Nueva York o Los Ángeles. Firma acuerdos ejecutivos que no lo son y necesitan pasar por el Legislativo. Pero hay más.

Veta la entrada de los ciudadanos de siete países, todos ellos musulmanes, con lo cual incide en una discriminación religiosa. Los sirios que viven el infierno están incluidos. Decide sacar a EU del Tratado Transpacífico (TTP), que estaba diseñado para compensar el poder de China y, qué creen, China levanta la mano y dice, yo lo quiero. Los países del área representaban 40% del comercio mundial, con China el asunto puede crecer. Decide trasladar la embajada de EU de Tel Aviv a Jerusalén, así desata una polémica y ofende a todos los enemigos de Israel. Netanyahu, el orgulloso constructor de muros contra los palestinos, aplaude el muro con México y de inmediato la comunidad judía en México brinca en una jugada de dos bandas en la cual México ni vela tiene en el entierro.

En muchas ciudades de EU hay manifestaciones en contra de los decretos ejecutivos que vetan la inmigración, pero Trump sigue adelante. Amenaza a la Unión Europea y la señora Merkel le responde que el destino de los europeos es sólo de ellos. Un envío de aguacates mexicanos es retenido en la frontera, casualmente supongo, con lo cual enciende a los exportadores mexicanos. Los limones tucumanos también sufren el cierre de las fronteras. Y, claro, de inmediato brincan las preguntas. ¿Quién va a pagar esto? Pues el consumidor estadunidense. “Es un honor tener de nuevo a Churchill en la Oficina Oval”, lanza Trump en la reunión oficial con Theresa May. Se refiere a un busto del inglés reinstalado en la Casa Blanca. Pero ya metido en su pérdida de realidad, cabe a duda de si se piensa Franklin D. Roosevelt. O quizá dialoga en las noches con el primer ministro del habano en la boca.

“Para aquellos que no nos apoyan, estamos anotando sus nombres”, ésa fue la frase inaugural de Nikki Haley, la nueva embajadora de EU ante la ONU. Suena amenazante, lo es. Nuestro objetivo... es mostrar valor ante la ONU y la forma... es mostrando nuestra fuerza...”. La riqueza del lenguaje no es orgullo de la administración. “...and will to th best of my ability, which is a terrific ability, by the way. Everyone agrees, I have a fantastic ability. So there’s no problem with my ability, believe me...”. El chascarrillo circula por todas partes e inyecta aire fresco a la discusión. La sociedad, las sociedades, están reaccionando. La velocidad de las estupideces es tal, que esto deberá hacer crisis muy pronto. No engancharse pareciera una buena estrategia frente al delirio.

Pleitos con China, con Japón, con la Unión Europea, con el mundo árabe, con el Israel moderado, por no decir con México. De drama a comedia. Por favor, no lo distraigan, para que esta pesadilla termine lo antes posible.