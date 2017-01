Del 'Saving Mexico' al gallinicidio de los huevos de oro

15 de Enero de 2017

Estar del lado de los ciudadanos no es la prioridad del gobierno federal. Lo ha demostrado a lo largo de los últimos cuatro años, pero con el gasolinazo ha dado un definitivo y demoledor revés a la economía de los mexicanos. Es cierto: no es la Reforma Energética, pero lo que no reconocen es que es la consecuencia de una errada estrategia de implementación de lo que debieron prever y para lo que tuvieron mucho tiempo.

Más equivocados no podían estar. Y ahora estamos en el escenario de la crisis de un incremento anunciado. El gobierno federal se tiró a la hamaca y alimentó la presión y liberó, de un día para otro, los precios de la gasolina, haciendo pagar a la sociedad mexicana por su incompetencia. Y hoy resulta, por cierto, que todo se reduce a que se acabó el petróleo, que la gallina de los huevos de oro se murió, según la analogía presidencial.

La intención del gobierno al liberar los precios de la gasolina en estas condiciones, no se sostiene como una premisa benéfica para el país, aunque repitan medias verdades para tratar de ocultar su incapacidad. Y debe quedar claro que no se trata de una decisión de Estado mal comunicada, como dicen algunos, se trata de un tema de incapacidad, de una decisión tomada contra la pared, a destiempo y mal implementada.

Las reacciones, como todos hemos constatado alrededor de la equivocada estrategia, no se han hecho esperar y han llegado a episodios que nadie quiere para nuestro país.

La irritación y el enojo están más que justificados, mismos que el gobierno sacudido tuvo que reconocer, aunque estaba claro que no bastaría con “comprenderlo”, por eso ocurrió que, de nuevo apurados y buscando salir del callejón, tuvieron que anunciar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que no es más que una lista de erráticas medidas emergentes. Un acuerdo que se entregó apenas dos horas antes de ser suscrito, sin metas claras, plazos de cumplimiento ni objetivos puntuales. Es decir, una sarta de supuestas “buenas intenciones” de las cuales no hay detalle del cómo se concretarán en beneficio de los mexicanos. Por cierto, hay que reconocer a la Coparmex que decidió ponerse del lado correcto y no acompañar simulaciones.

Los gobiernos locales han buscado medidas para alivianar el gran malestar social. En la Ciudad de México, el jefe de Gobierno, hay que reconocerlo, entendió el momento y demostró que es posible criticar y al mismo tiempo ofrecer soluciones paralelas que beneficien a los ciudadanos en otros rubros de su economía.

Por ejemplo, en la Central de Abasto (Ceda), en tianguis y mercados se acordó mantener el precio más bajo de los productos de la canasta básica; habrá descuentos especiales para el pago del predial en colonias de escasos recursos y dejarán de circular vehículos oficiales para ahorrar en combustible.

Se trata de medidas específicas y focalizadas para ayudar a sectores concretos, para generar ahorros estimados. Acciones que, sin duda, contrastan con los anuncios del gobierno federal, ya muy vapuleados por parte de la opinión pública.

Quienes tenían la obligación de instrumentar las reformas estructurales no lo supieron hacer y un año después ahora estamos pasando del “Saving Mexico” al gallinicidio de los huevos de oro.