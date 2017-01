Aprendices

29 de Enero de 2017

A nadie debiera sorprender la agresividad que ha exhibido Donald Trump en poco más de una semana de ejercicio de poder. La Casa Blanca es sólo prolongación del reality show que comenzó hace 13 años y en el que ha sido fiel al mismo credo: ser quien tenga la última palabra.

Su personalidad está claramente a la vista de todos desde el programa The Apprentice, que arrancó en enero de 2004 en la cadena NBC, un espectáculo diseñado para presumir sus cualidades de hombre de negocios exitoso, que rescató su propio negocio de la crisis, gracias a sus dotes como maestro en el arte de la negociación. Todo esto, claro, de acuerdo con su propia descripción (o, mejor dicho, autopromoción).

Y, como resulta natural en una producción en la que cada detalle estaba bajo su control, todo giraba en torno a un Trump que, desde el sillón de su sala de consejo y flanqueado por dos de sus más fieles ejecutivos, decidía quién sobrevivía en el concurso de jóvenes aspirantes a trabajar para él y ser su discípulo.

Con la arrogancia de la que siempre hizo gala, evaluaba el desempeño de cada candidato en cada prueba del show para pronunciar su célebre frase: “Estás despedido”, y las razones que determinaban el cese del infortunado concursante: por no saber defenderse, por ser demasiado tímido, por perder la compostura. En efecto, Manhattan es una ciudad que puede ser aplastante, siempre y cuando él decidiera quién sería el aplastado.

Pero Washington no es Nueva York, y Trump será víctima de su propia táctica del descontón si él mismo no se asume como un aprendiz de artes políticas que se necesitan si efectivamente quiere cumplir las promesas a sus electores. Su cargo le demanda ser un verdadero líder y no el patrón despiadado y acostumbrado a cumplirse cuanto capricho se le ocurra.

Su arranque como mandatario ha sido un espectacular desfile de decretazos, algunos de efectiva aplicación inmediata y otros que deberán pasar por la aprobación del Congreso, en el que confluyan muchísimos más intereses que los del electorado con el que busca congraciarse y hacer efectiva su promesa de más empleo.

No le será fácil mangonear a los congresistas —que les deben el cargo a los electores de sus localidades—, ni siquiera a los de su propio partido, sobre todo si las medidas proteccionistas que propone resultan contraproducentes para industrias que se benefician del intercambio global que Trump tanto odia.

Y en cuanto a políticas sociales, no estará de más que el soberbio magnate tome nota del número de manifestantes que congregó la Marcha de Mujeres en Washington y otras ciudades. No le falta razón cuando les reprocha no haber votado, pero tampoco debiera minimizar el músculo mostrado en las calles.

Por supuesto, aprender artes diplomáticas no está en el interés inmediato de Trump, y en este punto a México, ni modo, le tocó ser el sparring. Quedó muy claro que su táctica es la intimidación y no hay otra manera de interpretar el acto de anunciar su tan mentado muro justo el día que llegaban los emisarios mexicanos con la encomienda de negociar.

Todos los mexicanos tenemos que aprender de este desencuentro. Las palabras con las que el canciller Luis Videgaray asumió el cargo —”Vengo a aprender”— no pudieron ser más proféticas. Y aunque él se refirió al aprendizaje de las dotes diplomáticas —en todo el sentido de la palabra— que han distinguido al servicio exterior mexicano, es un hecho que este aprendizaje colectivo abarcará otras lecciones de un nuevo tipo de política real.

Y entre estas lecciones, quién lo dijera, está el de una unidad de la clase política que parecía imposible y que urge extender a otros temas. El que incluso un político como Andrés Manuel López Obrador deponga su oposición al gobierno federal en aras de enfrentar mejor a un enemigo común debe ser valorado con justicia. Es terrible que este cierre de filas sea producto de una coyuntura tan extrema como ésta, pero peor sería la inacción o la indiferencia colectiva.

Ahora bien, el aprendizaje más rudo y el que probablemente nos cueste más trabajo es reducir nuestra dependencia de Estados Unidos. Apostar nuestro futuro al intercambio comercial y a las remesas nos ha puesto en este predicamento. Quizá pasen otros episodios de este reality show antes de que Trump decida despedirnos del Tratado de Libre Comercio —sí, porque él cree que es quien nos despedirá—. Pero ahora es buen momento, ya que estamos todos tan unidos, de pensar en nuevas formas de desarrollo propio, de incentivar nuestras industrias, de mirar a otros mercados y de impulsar una educación para el emprendimiento.

Claro, una tarea así implica erradicar, entre otros males, la corrupción. Pero eso ya será materia de nuevos aprendizajes.

Twitter: @Fabiguarneros