Gasolinazo: errores explosivos

13 de Enero de 2017

Ante las protestas, vandalismo, saqueos y sicosis colectiva como respuesta al gasolinazo, y más allá de la “mano negra” que mueve a las redes sociales (incitadoras de la violencia), quedan expuestos, al menos, tres errores del gobierno federal que han resultado explosivos:

1. No se abonó el terreno para otra mala noticia

En virtud de que se había prometido terminar con los gasolinazos, resultaba crucial que el gobierno justificara anticipada y pormenorizadamente las razones que obligaron a una fuerte alza de las gasolinas y lo que implica la liberación de aquéllas, incluyendo lo establecido en la ley de ingresos aprobada por el Congreso. Pero no se hizo, no se midió la temperatura del mal humor social: desde que Hacienda anunció los nuevos precios a partir de enero, se convocaron protestas contra el gasolinazo que se extendieron por el país.

La justificación de los incrementos se realizó a “toro pasado” y el encono social reveló que no se pueden tomar decisiones de alto impacto sin abonar el terreno previamente, a riesgo de que la irritación escale, como ha sucedido, en violentos disturbios, promovidos por los incendiarios de las redes sociales y aprovechados por los obradoristas, quienes mayormente intentan sacar raja política del asunto. No es casual que el Estado de México, donde habrá elecciones, sea la entidad con más vandalismo y saqueos.

2. Alza abrupta, insensibilidad e injusticia social

Aun cuando la racionalidad económica lo justifique, cualquier incremento al precio de los combustibles será rechazado, más aún si aumenta de golpe (hasta de un 20%) en plena cuesta de enero. Como no ha sido el único aumento, el “horno no está para bollos”, y el gobierno no puede ser insensible y continuar aplicando gasolinazos abusivos y frecuentes, porque no pueden descontextualizarse de la crisis de credibilidad, de los escándalos de corrupción e impunidad, y de la incertidumbre que ha generado Trump.

En este sentido, lo que también enerva a la ciudadanía es la injusticia social que conllevan los privilegios de la clase política. Por ejemplo, Excélsior reveló cómo funcionarios y políticos libran los gasolinazos: senadores y diputados recibieron en 2016, 13.9 millones de pesos en vales o monedero, y para este 2017 la Cámara de Diputados se aprobó una partida para ello, de 9.3 millones, el Consejo de la Judicatura, 92.8, la Suprema Corte, 3.6, y el INE, 51.5 millones… por sólo citar una de las muchas prebendas de la clase política. La ciudadanía no aceptará más sacrificios, si los políticos no comparten la carga.

3. No se incluyeron medidas compensatorias desde el principio

No obstante los evidentes efectos inflacionarios de los gasolinazos (que ya se manifiestan en la canasta básica), no se consideraron medidas iniciales para mitigar el impacto de las recientes alzas, lo cual agudizó la incertidumbre y el malestar. No fue sino hasta el pasado lunes, después de dos semanas de protestas, cuando el presidente Peña lanzó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

Si bien es un pacto que no sólo es anti-inflacionario y que contempla importantes medidas, se queda corto para atender la emergencia: aunque recorta salarios, no considera la reducción del gasto electoral, de los partidos, del Congreso, del Poder Judicial y de los privilegios de la clase política (quitar bonos de gasolina, viajes, etcétera), a fin de bajar la carga fiscal que tienen las gasolinas y dosificar las próximas alzas. Hora de aprender la lección.

ENTRETELONES

Urge un pacto para la austeridad de todos los Poderes y órganos del Estado.

