01 de Febrero de 2017

La diputada perredista Beatriz Adriana Olivares o Bety Olivares, como a ella le gusta que le digan, estuvo muy contenta y cercana a otra diputada de Morena, Aleida Alavez, en la presentación del libro de Andrés Manuel, el lunes pasado, o al menos así se vio en las redes sociales de la morenista. Esto ha provocado una ponzoña política entre los del sol azteca, quienes nos dicen que su correligionaria ya anda en coqueteos con el partido de AMLO y que, quizá, el cobro va a ser fuerte, más porque era una de las consentidas del primer círculo de René Bejarano en la IDN.

“(La IDN) es el espacio que me dio la oportunidad de crecer, de aprender, de seguir aprendiendo; donde me formé, mi casa política y un lugar donde he conocido a muchas mujeres y hombres valientes que han construido no sólo esta ciudad, sino también muchos rincones de este país; un espacio distinto y que siguen luchando porque la izquierda se mantenga como una opción de gobierno”, dijo en alguna entrevista.

Sin duda, esta presentación fue de encuentros, también se vio a los hermanos Moctezuma, Pablo y Esteban, que, según decían, andaban distanciados. Fueron observados muy cordiales, platicadores y se dieron tiempo para la selfie, como fue el caso del delegado en Azcapotzalco. Estos encuentros marcan rutas para 2018, según las malas lenguas.

Convenio con India

El jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida, firmó un nuevo convenio de intercambio de información, ahora con India. Los temas planteados fueron el intercambio de tecnología para el combate a la delincuencia y la contención de manifestaciones. “Es importante el intercambio, en dos aspectos básicos, la formación policial, tenemos modelos que pueden ser útiles; tenemos un común denominador que son los índices poblacionales, generar el conocimiento de los modelos de atención con los policiales que se están formando en las academias”, fundamentó el funcionario. En el tema de las marchas, dijo que estos conflictos llevan a generar modelos de atención para afectar a la sociedad.

ESQUIRLAS

La delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano, dará el banderazo al programa Policía de Proximidad y Primer Contacto Ciudadano, el cual tendrá la función de ser el enlace del gobierno con la ciudadanía. Este grupo de 40 oficiales auxiliará a realizar denuncias ante el Ministerio Público para generar una estrategia de combate a la delincuencia.