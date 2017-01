El efecto regio

20 de Enero de 2017

El efecto de la agresión de un adolescente en una escuela de Nuevo León encendió los focos en diversas entidades. La Ciudad de México no fue la excepción, Miguel Ángel Mancera, con el antecedente y trabajo en materia de procuración de justicia y en seguridad pública, reactivó en inteligencia el operativo Mochila Segura. En unas horas, 12 mil policías fueron desplegados en ocho mil planteles de nivel básico, con más de un millón 700 mil estudiantes.

Se reactivó un operativo simbólico, aplicado en 2004, después de que en Iztapalapa un estudiante disparara en la cabeza de una niña de 13 años; el operativo fue replicado en otras entidades para detectar armas y drogas durante el ingreso; ahora se va a reforzar, según lo dicho por el jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida.

Además, inició la aplicación Mi Policía en Mi Escuela, según Almeida, el fondo es frenar y penalizar con mayor severidad el uso de armas de fuego, no sólo en la capital.

Pasarela sindical

Faltan algunos meses para las elecciones y ya se calienta el ambiente político dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, cuya membresía asciende a poco más de 70 mil personas. Las malas lenguas dicen que no es para menos el interés por presidir los destinos de dicho gremio para el periodo 2017-2021, ya que el nuevo líder tendrá la oportunidad de mostrar el músculo que representa, más cuando está en puerta la sucesión presidencial de 2018 y un probable despegue político para quien lo encabece.

Desde la ciudad se operan esos cambios, pues en el CEN del SNTISSSTE hay al menos cinco aspirantes a suceder a Luis Miguel Victoria Ranfla, quien no esconde su sueño de reelección. Sin embargo, en la misma organización se considera que algunos no llegarán a la recta final, ya que no cuentan con el trabajo y acuerdos necesarios para ocupar la silla sindical. El nombre que ya suena es el de José García Culebro, secretario de Promoción Turística, de quien, dicen, puede dar sorpresas. La idea es acabar con el charrismo.

ESQUIRLAS

Parece que ya habrá quien haga frente al excitymanager Arne Aus den Ruthen Haag, ya que, después del jitomatazo, el diputado César Camacho inició una denuncia por agresiones y amenazas en la fiscalía de Cuauhtémoc, pero también en la PGR. Aquí es donde, quizá, Arne puede ser detenido, por las afrentas de muerte que hizo el también líder del Poder Antigandalla. Hay otras denuncias que no han concluido.