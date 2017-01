Respuesta inmediata

No hay fecha que no se cumpla, plazo que no venza ni deuda que no se pague... dice el dicho. Así que, contrario a todos los pronósticos, en menos de cien horas Donald Trump será presidente de Estados Unidos. Hay dos grandes preguntas que esto genera: ¿Por qué ganó Trump? Y, ¿cómo va a ser su Presidencia? Para responder a la primera...