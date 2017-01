Operativos y turismo

No es un fenómeno nuevo; podríamos decir incluso, que viene desde tiempo inmemorial; no es, tampoco, algo ilegítimo pues hacerlo, no viola ley alguna. En algunos casos, es efectiva y convence a no pocos; sin embargo, a medida que las cosas se complican y las decisiones de los responsables son más desatinadas, la efectividad de la defensa a...