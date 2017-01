Trabajando para lograr la igualdad de género: una tarea de todos

24 de Enero de 2017

Con anterioridad he escrito en esta columna acerca de la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Estas dos cuestiones están relacionadas indisolublemente: la dependencia económica restringe las oportunidades de las mujeres y la discriminación de género ha limitado su poder económico. También restringe el desarrollo de la economía, tanto en el ámbito local, así como mundial. La desigualdad constituye un freno para todos.

Hoy por la noche tendré el honor de ser el anfitrión de un evento en el cual participarán algunas de las muchas destacadas mujeres y organizaciones en México que apoyan la igualdad de género en este país. Será una oportunidad para mí y mis colaboradores en la embajada de Australia en México de aprender de quienes lideran con el ejemplo en los ámbitos empresarial, gubernamental y la sociedad civil, así como de quienes trabajan a lo largo y ancho de México para abrir caminos para las mujeres hacia las esferas más altas de poder.

Aprovechar las oportunidades de aprender mutuamente de nuestras experiencias es esencial, ya que ningún país o persona alguna tiene todas las respuestas para lograr la igualdad de género. En el historial de Australia al respecto existen episodios notables. Por ejemplo, en 1902 se aprobó la legislación que hizo posible el sufragio femenino, haciendo así de Australia la segunda nación que permitió el voto femenino a nivel nacional y el primer país en permitir que las mujeres se postularan a un escaño en el Parlamento. Pero en la historia de Australia en materia de género también ha habido momentos no tan destacables, y durante demasiado tiempo la igualdad de género permaneció como una cuestión aislada. No obstante, me complace decir que hoy en día en Australia la igualdad de género es una prioridad para el gobierno y la sociedad. Y puedo ver que aquí en México cada vez son mayores la apertura y los esfuerzos encaminados a abordar y enfrentar esta cuestión con gran honestidad y desde todos los ángulos.

Lograr la igualdad de género es un proceso y es posible iniciarlo mediante pequeños comienzos. Podemos empezar asegurándonos de que las aportaciones de las mujeres sean escuchadas y tomadas en serio en los lugares de trabajo, incluyendo el asegurarse que las mujeres no sólo asistan a las reuniones sino que sus aportaciones sean escuchadas a la par de las de sus colegas varones. Podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para alentar que en las familias se compartan las tareas del hogar y de cuidados, así como que las personas que cargan con la mayor parte de dichas responsabilidades y tareas no sean puestas en desventaja y no se les castigue ni social ni económicamente por ello. Cabe resaltar que el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cual presto mis servicios está comprometido con llevar a cabo dichos esfuerzos, tanto en la sede de nuestra cancillería así como en las misiones diplomáticas de mi país en todo el mundo.

La mejor manera de empezar a realizar aportaciones a la igualdad de género es escuchar a las mujeres. En México existen muchas organizaciones que están trabajando en hacer frente a algunos de los obstáculos más difíciles para lograr la igualdad de género. Asimismo, se cuenta con muchos recursos, tales como las publicaciones del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir o las noticias de CIMAC Noticias, para ayudarnos a todos a comprender el problema.

El empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género es un objetivo que nos beneficiará a todos. Es también una cuestión de singular importancia para mí, así como una prioridad del más alto orden para el gobierno de Australia. Aguardo con interés conocer más hoy por la noche acerca de los avances en México al respecto.

Embajador de Australia en México