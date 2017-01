Mientras creces

15 de Enero de 2017

Hace no mucho tus pies cabían en mis manos, me acostumbre a tomarlos para hacerte dormir, esos masajes nocturnos que tanto te gustan me han hecho darme cuenta de que has crecido tanto y que ha sido tan rápido.

Cada día me pregunto si lo he hecho bien. Lo cierto es que muchas veces me siento rebasada, aunque siempre me he sentido la mejor mamá del mundo para ti.

Me gusta mirarte soñar y cuando ríes dormido me gusta tumbarme a tu lado a hacerte reír y reír contigo.

Si hay alguna definición de perfección, para mí eres tú.

Muchas veces me enojo, otras veces no te escucho, sólo te ordeno, otras tantas sé que lo que quieres es un abrazo y me niego a hacerlo en medio del cansancio de juguetes y ropa sucia.

Avanzada la noche, entro en una especie de reflexión y me siento tan culpable y triste porque no pude ser la mamá amorosa que tú necesitabas.

Pero lo sigo intentando.

Tus grandes y brillantes ojos y tu pequeña y curiosa nariz cambian de forma mientras yo pierdo renegando por cosas tan pequeñas.

Cómo explicarte que estoy exhausta, que tengo miedo, que muchas veces no lo sé todo, que me rompo y soy muy sensible y que las injusticias que tú empiezas a reconocer, yo sigo sin entenderlas.

Muchas veces es tan abrumador para mí este mundo que no sé cómo presentártelo a ti, pero termino teniendo confianza de que lo estoy haciendo lo mejor posible.

Quisiera ser la mejor mamá del mundo, muchas veces siento que lo soy, pero otras sé que te fallo y no soy tan buena en esto, me canso, me desespero y hago las cosas de formas que sé que nos lastiman, pero estoy aprendiendo.

Cada día que pasa, despierto con ganas de disfrutarte tanto, veo cómo pasa todo tan rápido y me frustro por no poder parar el tiempo y que dejes de crecer.

Otras veces me siento tan orgullosa de la familia que somos.

Aunque la mayoría de las veces doy lo mejor de mí, muchas veces tengo la corazonada de que no he estado totalmente despierta para ti, me nubla la responsabilidad y me han pasado de noche muchas cosas lindas que sin querer me he perdido contigo.

Mi cabeza no para de hacerse cuestionamientos: ¿He sido lo que necesitas?, ¿Tu grande corazón sigue tan fuerte como el día que nos encontramos por primera vez? ¿Te he disfrutado lo suficiente?, ¿Tu alma está limpia y feliz?

Muchas veces enloquezco, me enfurezco y a veces me entristezco, pero quiero que sepas que nada tiene que ver contigo, muchas veces es la ansiedad que me invade y otras los miedos, pero nunca es tu culpa.

Entre mis ángeles y demonios vivo luchando por ser una mejor persona y la mejor mamá que necesitas, hoy te digo que todo lo que hago es para ti y sabes que eres mi motor.

Mi día a día lo trabajo para que tú aprendas a saber cómo darle la vuelta a esos obstáculos y tener una vida simple, llevadera, feliz, amable y que sepas amar, respetarte y respetar a todos los seres que te rodean.

Cuando te miro, veo esos ojos poderosos y llenos de vida, ¿cómo logré hacerme merecedora de este regalo de amor y a tan preciado maestro de vida?

Veo en ti a alguien lleno de vida y amor, sensible, cariñoso, transparente, bondadoso, amable y delicado, eso y muchas cosas más que me hacen darme cuenta que soy la mamá más afortunada del mundo y que con mis fallos y aciertos soy una mamá que mientras creces te admira siempre.