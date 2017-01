Las declaraciones del general

21 de Enero de 2017

Por Miguel Montes García, Exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El general está dolido por los asesinatos de que fueron víctimas elementos del Ejército en Culiacán, Sinaloa, y por las acusaciones que se hacen a las Fuerzas Armadas. Claridoso como es, expresó que sería el primero en levantar no una sino las dos manos para pedir que éstas vuelvan a sus cuarteles y se dediquen a lo que es su función: la defensa de la seguridad nacional. Confesó que el Ejército está haciendo una tarea para la que no está preparado: perseguir delincuentes y averiguar quién comete delitos del orden común o del orden federal, tales como extorsiones y secuestros.

La confesión del general es tardía, pero es veraz. Efectivamente, las Fuerzas Armadas no están preparadas para perseguir a delincuentes, el presidente Felipe Calderón les encargó una tarea que no saben hacer. Algunos ya lo “sospechábamos”, pero la confesión del secretario corroboró esa “sospecha”. Se le está exigiendo a las Fuerzas Armadas que actúen de manera contraria a la educación que reciben y que las forma. Equivale a actuar en contra de su naturaleza. Se les enseña a obedecer y a defender a la patria, a combatir y a triunfar. Se les exige que triunfen y su triunfo consiste en derrotar al enemigo. Genéricamente su enemigo está identificado, sabemos dónde se ubica y se enfrentan con él en batalla, esto no ocurre en su lucha contra la delincuencia, que es una fuerza difusa, no presenta frente de combate y no está totalmente identificada.

En esa plática el general pidió que el Senado, cámara que tiene congelada una iniciativa de ley que fijaría las funciones de las Fuerzas Armadas, emita ya las normas a las que debe sujetarse la actuación del Ejército y cree un marco legal que sirva al Ejército de defensa y de límite en sus acciones. Se quejó de que cuando éste acude a cumplir una misión se le acusa de violación a los derechos humanos y se consigna a sus elementos y dijo algo preocupante: que los soldados ya lo están pensando y a veces prefieren desobedecer, aunque se les consigne por ese motivo, y no actuar para que luego se les consigne por violación a los derechos humanos.

Sus palabras provocan serias preocupaciones. ¿Acaso el general no tiene oportunidad de acordar, en privado, con el Presidente, y plantearle las necesidades y pretensiones de las Fuerzas Armadas? ¿Será que el Presidente es insensible a las peticiones de las Fuerzas Armadas, a pesar de que sean razonables? ¿Tuvo que acudir a la prensa para poder ser oído por el Comandante en Jefe? ¿Cuando habla de que los soldados pueden decidir no obedecer, se incluye en la decisión? ¿Acaso él la inspira?

Es cierto que al Ejército y a la Marina se les están encargando tareas para las que no están preparados, pero han tenido diez años para prepararse y ni siquiera lo han intentado. Parece que nadie ha pensado que el país necesita con urgencia formar una policía científica investigadora para la persecución de los delincuentes.

¿Nadie ha pensado en crear la Escuela Nacional de Policía Científica? Echarla a andar y que diese frutos se llevaría un mínimo de cinco años. Hay que establecer la profesión de policía investigador y hay que invertir mucho en la creación de la institución que otorgue ese título, que por mucho que sea no será tanto como lo que se ha desperdiciado en este inútil combate.

Sé que hay esfuerzos aislados para formar policías, la PGR y varias de las procuradurías estatales tienen sus academias. Trabajan descoordinadamente. Cuando se informa de reuniones de los procuradores para coordinarse en su trabajo, éstas son más para efectos publicitarios que para ganar eficacia en el desempeño.

Las Fuerzas Armadas conservan unidad, disciplina, capacidad, preparación, obediencia y buen desempeño porque existe la Universidad Militar Mexicana, cuya creación costó también mucho y su sostenimiento cuesta más. Y se requiere una Escuela Nacional de Policía Científica, semejante a esta universidad.

Cuando desempeñé el cargo de procurador de Justicia del entonces DF, en 1991, presenté al presidente Carlos Salinas un proyecto para la creación de la Escuela Nacional de Policía Científica. Él, sin escucharme, me pidió que se lo presentara a Manuel Camacho, jefe del Departamento del DF. Le hice una presentación que contenía hasta la currícula de clases que deberían impartirse y los maestros que lo harían. Camacho me preguntó en qué término se verían los primeros resultados y le contesté que en cinco años, me dijo que era demasiado, que necesitaba resultados en un año, que la opinión pública reclamaba la disminución inmediata de la delincuencia. Mi respuesta fue que en ese plazo no era posible.

Han pasado más de 25 años y la Escuela Nacional de Policía Científica sigue siendo necesaria para capacitar a los policías que el país demanda. Si se hubiese creado entonces, ya estaría dando frutos, pero como el “hubiera” no existe, establézcase ya.

Dos días después de aquél en que el general pronunció sus palabras, el presidente Peña en un acto público y solemne, en el que lo llenó de elogios, le ratificó la orden de que las Fuerzas Armadas nacionales sigan en la calle combatiendo delincuentes, aunque ya quedó establecido, confesión pública, no saben hacerlo. Incomprensible.