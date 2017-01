El Legado Suizo en la Selva Lacandona

12 de Enero de 2017

Por Louis-José Touron*

La Selva Lacandona ha sido el escenario de encuentro de muchas culturas y personalidades del mundo. Sin embargo, pocos han influido tanto en su devenir como aquella señora suiza, Gertrude Elisabeth Lörtscher —o mejor conocida como Gertrude Duby Blom. Por su personalidad fuerte y cautivante y por el legado de su trabajo en Chiapas, Trudi —como la llamaban de cariño— fue calificada como el “primer espíritu real” del mundo y el “ángel guardián de los lacandones”. Llegó a Chiapas en 1943 y murió cinco décadas después, unos pocos días antes del levantamiento zapatista, en su casa “Na Bolom”, en San Cristóbal de las Casas.

Gertrude nació en los Alpes berneses, rodeada por altas montañas cubiertas de nieve, praderas verdes y húmedas donde se escucha el “jodel” de los granjeros. A pesar del entorno idílico de su infancia, Trudi se rebelaba contra el conservadurismo de su padre, que era pastor y desde muy temprana edad participó como simpatizante convencida y activa en el Partido Social Demócrata Suizo y más tarde como militante socialista. En aquella época también decidió estudiar horticultura y más tarde trabajo social. La justicia social y el amor por la naturaleza fueron dos elementos que la acompañaron durante todas sus luchas hasta el final de su vida. No es descabellado afirmar que la vida de Trudi consistía en luchas: la suiza luchó contra el fascismo en Italia, contra el nazismo y el holocausto en Alemania... y, finalmente, llegó a México, donde luchó por los derechos de los lacandones y la protección de su selva. Fue durante su viaje a Nueva York, huyendo de una Europa en plena guerra que ya no era segura para opositores políticos, que Trudi leyó Mexique, Terre Indienne, de Jacques Soustelle. Este libro cambió por completo su destino: “Desde que atravesé el Atlántico, rumbo a las nuevas tierras de América, soñé con visitar a los indios lacandones perdidos en las selvas tropicales”. El hecho de ser muy testaruda seguramente contribuyó a que Trudi llegara en ese mismo año (1940) a México como asilada política. Durante sus primeros años en México se dedicó al periodismo y la fotografía, y se integró a círculos bohemios en los cuales hizo amistad con personajes como Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros, Rufino Tamayo y Juan O’Gorman. Por fin, en 1943, Trudi tuvo la oportunidad de ir a la Selva Lacandona como parte de una de las primeras expediciones organizadas por el gobierno y dirigida por Manuel Castellanos, director del Departamento de Asuntos Indígenas en Chiapas. Durante esa expedición, la suiza no solamente quedó fascinada con la Selva Lacandona y con los Hach Winik, sino que también conoció a su esposo, el arqueólogo danés Frans Blom. Junto con él, se estableció en San Cristóbal de las Casas, que constituyó la base para sus numerosas expediciones a la selva durante las siguientes décadas. Mientras Frans Blom se dedicaba más que nada a sus labores arqueológicas, Trudi entabló una amistad con los lacandones, sobre todo con los de Nahá. Desde entonces y hasta su muerte, Trudi defendió los intereses de esa comunidad indígena, protegiendo sus tradiciones y su territorio de las influencias e intereses externos. En 1972 logró que, por decreto presidencial, se les otorgara a los lacandones la propiedad de una gran extensión de la selva tropical en Chiapas. En reconocimiento a su lucha por la justicia social y ambiental, recibió en 1980 el Premio Chiapas y en 1991 el diploma de la oficina de las Naciones Unidas para la defensa del medio ambiente, UNEP, el Global 500 Roll of Honor Award. Gertrude Duby Blom defendió los mismos valores que el gobierno suizo promueve en el mundo. Desde la fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja por Henry Dunant en Ginebra, hace más de 150 años, Suiza se ha vuelto un actor importante en la ayuda humanitaria internacional, la defensa de los derechos humanos y, más recientemente, en la protección del medio ambiente. Por el destacado compromiso de Trudi en la defensa de estos valores, la embajada de Suiza en México le dedicó un espacio en el pabellón nacional, la Casa de Suiza México 2016, que cerró sus puertas el pasado 11 de diciembre 2016. Espero que este homenaje haya no solamente ayudado a recordar a este gran personaje, sino que también haya inspirado a muchos más para luchar por sus ideales.

*Embajador de Suiza en México