La OCDE, el género y la poesía

13 de Enero de 2017

Teresa Calderón, poeta del país más largo y angosto del mundo, sentencia: “Acaso el juego consista/ En mostrar todas las cartas y ocultar sólo el dolor/ Bajo la manga”. En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, los espacios laborales son el tercer ámbito donde las mujeres son violentadas en sus derechos humanos; 26 de cada 100 asalariadas enfrentaron actos de discriminación laboral; 19.3% fueron víctimas de acoso y 91.3% de discriminación”. ¿Será por eso que muchas prefieren quedarse en sus hogares, que, aunque de dulces tienen poco, al menos no se arriesgan más?

Nos recuerda la OCDE que “la capacidad de atención de las estancias infantiles y guarderías es insuficiente para satisfacer la demanda”. Y ante las circunstancias actuales, lo único que podemos hacer es sumarnos a la voz de Teresa Calderón, “La lluvia se dedicó a llover desconsolada”, pues difícilmente los escasos recursos que hay se destinarán a abrir centros de desarrollo infantil, para que niñas y niños inicien sus primeros años en ambientes creativos y protegidos, y sus madres y padres puedan dedicar más energías al trabajo productivo.

También dicen que las mexicanas “(hemos) ingresado a la fuerza laboral en gran número desde principios de la década de 1990, pero aun así, menos de la mitad (46.8%) de las mujeres de entre 15 y 64 años participan en el mercado laboral y (enfrentamos) una de las más altas cargas de trabajo no remunerado de la OCDE: (soportamos), en promedio, casi 77% de los quehaceres domésticos y del cuidado infantil sin remuneración”. Por lo que para muchas, ante la indiferencia masculina por esta explotación de nuestras fuerzas y su reiterada negativa a compartir estos menesteres, las palabras de Alejandra Basulto manifiestan nuestro único anhelo después de la muy larga jornada de quehaceres domésticos: “Y el tiempo es un deseo de silencio”.

Nos muestran que una madre que tiene una remuneración por su trabajo impacta especialmente, a sus hijas e hijos, “un estudio reciente en 24 países concluyó que las hijas adultas de madres empleadas tienen más probabilidades de trabajar, desempeñar funciones administrativas y ganar sueldos más altos que las mujeres cuyas madres estaban todo el tiempo en el hogar… los hombres cuya madre trabajaba dedican al crecer más tiempo a ocuparse de sus familiares que aquellos cuya madre permanecía en casa”. Y entonces, debiéramos recordar lo que dice Carmen Berenguer: “El hombre del saco roto de ilusiones/ El de los ojos cansados/ Nada debes a él”, dibuja nuestra enorme carga de esperanzas vanas.

La autonomía económica, derecho de las mujeres, está muy lejos en el horizonte mexicano. Bastó ver la firma del reciente Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, donde las mujeres no tuvimos voz. Y sí, entonces recordamos bien dos versos de López Velarde: “Suave Patria: tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío” y “El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo”.

Esa Suave Patria no lo ha sido para las mexicanas. Ni Patria, ni Suave, porque como dice Excilia Saldaña: “En la casa todos tenemos miedo” y si preguntan por qué, “quiero decirle que mi padre me dio un bofetón (¿sabe usted lo que eso significa cuando nunca se ha recibido una caricia?).

“No es por nobleza que no hurgo en el misterio. No es por piedad. No es por amor. Sino por miedo...”, pudiera ser una respuesta al por qué muchas mexicanas no se incorporan al trabajo remunerado.