Todos nuestros consulados para todos

30 de Enero de 2017

A la memoria de don Gilberto Bosques.

La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra los ciudadanos de siete naciones “mayoritariamente islámicas”, aún aquellos con documentos legales para residir o viajar a Estados Unidos, confirma los prejuicios racistas y xenófobos del actual mandatario. Dar atención a nuestros connacionales sin facilitar protección a los migrantes centroamericanos sería mezquino y un error político grave.

Lo que propongo no es algo lejano a la experiencia de los responsables de la protección consular día a día. Frecuentemente, al realizar sus labores de protección a nuestros connacionales y acudir a tribunales, topan con casos de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua a punto de ser deportados o encarcelados. Nuestros funcionarios orientan no oficialmente a los ciudadanos centroamericanos o toman la iniciativa de informar a las embajadas o consulados con los que cuentan esos países en Estados Unidos sobre esos casos. Colaboran también al compartir experiencias con los diplomáticos centroamericanos.

Si se argumentara que México “no tiene interés jurídico en ciudadanos que no sean mexicanos” o que se violaría la ley porque ésta manda proteger a los “ciudadanos mexicanos”, vale la pena recordar un momento histórico al límite, de esos que ponen a prueba la validez universal de un principio. Precisamente porque se trata de un caso extremo, vale la pena recordar el ejemplo del cónsul general de México en Francia, Gilberto Bosques, durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de la ocupación alemana en Francia, Bosques realizó una labor heroica para proteger primero a los mexicanos atrapados en Francia para luego, mediante el truco “ilegal” de extender la visa mexicana a extranjeros, salvar a más de 30 mil personas que huían de la persecución nazi. Bosques, su familia y otros 38 mexicanos fueron presos por los nazis y deportados a Alemania. Gracias a su fuerte relación con el presidente Lázaro Cárdenas y a la diplomacia de éste, los mexicanos fueron canjeados por prisioneros alemanes y regresaron al país un año después.

Todavía no sabemos si el mundo permitirá que se pierda todo el entramado de instituciones del derecho internacional que se construyó para no repetir una experiencia como la del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. O si la sociedad norteamericana logrará frenar, atemperar o sacar de la Casa Blanca al desequilibrado que la ocupa desde el 20 de enero. Por lo pronto, debemos aprovechar que Estados Unidos todavía se dice Estado parte de los principales tratados y convenios internacionales que protegen las labores diplomáticas y consulares para potenciar nuestra red y facilitar la protección a nuestros hermanos del sur. Debemos recordar que el número de mexicanos sin papeles en Estados Unidos se ha estabilizado e incluso disminuido debido a las deportaciones, las correspondientes a los migrantes centroamericanos han aumentado de medio millón en 1990 a 1.7 millones en 2014, según el PEW Center. La brutal crisis humanitaria en los países centroamericanos causó la crisis de los niños migrantes sin acompañante de hace tres años.

El Salvador cuenta con 17 consulados en Estados Unidos. Guatemala con 15 y Honduras con 10. Y la suma de los 42 repiten locaciones en los que ya hay consulados mexicanos. Los experimentados diplomáticos mexicanos y centroamericanos podrán decidir cuál deberá ser la mejor figura y arreglo para potenciar esfuerzos conjuntos que amplíen la red a fin de que llegue al máximo número de migrantes.

México ha ensayado una figura parecida con las embajadas compartidas. Con Perú, Colombia y Chile, sus socios latinoamericanos en la Alianza del Pacífico, ha instalado embajadas, oficinas comerciales y/o de protección consular en más de ocho países. México debe reconciliarse con su larga vocación humanitaria, empolvada y oxidada por tantos años de alineación unilateral con Estados Unidos. Por supuesto, no podrá lograr esto si no abandona ipso facto su triste papel de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos en la frontera sur. No hay razón económica o política que justifique esa conducta vergonzosa.

La historia le ofrece a México una rara y nueva oportunidad de probar su vocación por la defensa del derecho, la justicia, la solidaridad y la hermandad. No la perdamos.

Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog, y en Facebook: fb.com/ceciliasotomx